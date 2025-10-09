Pristatomas „Philips Evnia 25M2N3200U“ – aukštos kokybės e-sporto monitorius siekiantiems tik pergalių
Amsterdamas, 2025 m. spalio 9 d. – „Philips Monitors“ su malonumu pristato naująjį „Philips Evnia 25M2N3200U“ monitorių. Sukurtas varžybose dalyvaujantiems žaidėjams, norintiems išnaudoti kiekvieną žaidimo sesiją iki maksimumo, šis monitorius siūlo greitį, tikslumą ir aukštą vaizdo kokybę. Ir visa tai – už prieinamą kainą!
Pagrindinės savybės:
- 310 Hz atnaujinimo dažnis (iškeltas, įprastas – 300 Hz) žada sklandumą kiekviename veiksme.
● 0,3 ms atsako laikas su „Smart MBR” užtikrina tikslų vaizdą.
● Greitas IPS FHD ekranas (24,5 coliai / 62,23 cm) veiksmo kupiniems žaidimams.
● HDR400 ženkas rodo, kad vaizdas bus ryškus ir kontrastingas, o spalvos – gilios ir gražios.
● Ergonomiškas stovas ir akis tausojančios savybės žaidėjų komfortui ir gerai savijautai.
● „Precision Center” programa padeda pasiekti nustatymus optimaliam valdymui ir personalizavimui.
„Philips Evnia 25M2N3200U“ e-sporto atletams ir mėgėjams suteikia viską, ko reikia norint mėgautis žaidimais, kuriuose greitis ir tikslumas yra būtini. Šis monitorius atspindi „Philips Evnia“ atsidavimą žaidėjų patirčiai, tiek funkcionalumo, tiek komforto atžvilgiu. Tiems, kurie ieško aukštos klasės žaidimų patirties už prieinamą kainą, šis monitorius yra tobulas pasirinkimas“, – teigė Césaris Reyesas Acosta, MMD monitorių vyriausiasis produktų vadybininkas.
Laiminti kombinacija
Šių dienų žaidėjai nori ne tik monitoriaus, bet ir sąjungininko, o „Philips Evnia 25M2N3200U“ žada juo būti. Šis modelis turi žaidimų patirtį gerinančias technologijas ir gali būti patikimas įrankis e-sporto arenose.
„Philips Evnia 25M2N3200U“ yra greitas monitorius. Jo 25 colių „Fast IPS“ ekranas, kurio atnaujinimo dažnį galima kilstelėti iki 310 Hz, ir itin greitas 0,3 ms atsako laikas („Smart MBR“) garantuoja itin sklandų žaidimą ir nepriekaištingai aiškų vaizdą kiekviename kadre. Žaidėjai įgyja tikrą pranašumą, nes vaizdas nevėluoja ir nesusilieja, todėl nė viena detalė nebus praleista, o trumpas įvesties vėlavimas padeda nepražiopsoti šansų įtemptuose žaidimuose, kai svarbi kiekviena sekundės dalis.
„Philips Evnia 25M2N3200U“ gali nustebinti ir tikslumu, ir vaizdo aiškumu. „Full HD“ raiška su „SmartContrast“ technologija perteikia sodrius, ryškius ir detalius vaizdus. Be to, kontrastas ir foninis apšvietimas pritaikomi prie ekrane rodomo turinio. „DisplayHDR 400“ žyma reiškia, kad žaidėjai gali mėgautis ryškiais, detaliais ir tikroviškais vaizdais, kurie kiekvieną žaidimą paverčia dar įdomesne ir dar labiau įtraukiančia patirtimi.
„Philips Evnia 25M2N3200U“ žaidėjams siūlo daug papildomų funkcijų, galinčių suteikti apčiuopiamą pranašumą. „SmartImage“ leidžia greitai pritaikyti monitoriaus nustatymus kiekvienam žanrui – šaudyklėms, lenktynėms, strateginiams žaidimams ir kitiems. „Smart Crosshair“ taikiklis keičia spalvą priklausomai nuo fono, kad jis visada būtų gerai matomas, o „Smart Sniper“ priartina taikinį. „Stark ShadowBoost“ paryškina tamsias scenas, kad žaidėjai ir šešėliuose įžvelgtų detales, galinčias nulemti skirtumą tarp pergalės ir pralaimėjimo.
Šis monitorius turi „Evnia Precision Center“ – programą, leidžiančią optimizuoti ir suasmeninti nustatymus, kad jie atitiktų unikalų kiekvieno žaidėjo stilių. Pasirūpinta ir žaidėjų fizine gerove: reguliuojamas stovas padeda rasti patogiausią padėtį, o akis tausojančios technologijos, tokios kaip „Flicker-Free“, ir „LowBlue“ režimas apsaugo nuo akių nuovargio ilgų, intensyvių žaidimų metu.
Kaina ir prieinamumas
„Philips Evnia 25M2N3200U“ galima įsigyti nuo spalio, gamintojo rekomenduojama kaina – 199 Eur.
Daugiau informacijos apie „Philips Evnia 25M2N3200U“ rasite: https://www.philips.lt/c-p/25M2N3200U_00/spartus-ips-ziaidimu-monitorius-full-hd-zaidimu-monitorius
Naujausi komentarai