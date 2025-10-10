AMD pasakoja apie sekančios kartos RDNA grafikos technologijas, kurias kuria kartu su „Sony“
AMD ir „Sony Interactive Entertainment“ jau paskelbė apie projektą „Amethyst“ – ilgalaikį bendradarbiavimą, kurio tikslas – integruoti dirbtinį intelektą ir mašininį mokymąsi į būsimą žaidimų aparatinę ir programinę įrangą. Šis partnerystė, simbolizuojama AMD raudonos ir „PlayStation“ mėlynos spalvų sujungimu (iš čia ir pavadinimas „Amethyst“), siekia sukurti pagrindines dirbtinio intelekto sistemas tiek PC, tiek „PlayStation“ platformoms.
Trumpuoju laikotarpiu abi bendrovės bendrai kuria neuroninių tinklų architektūras ir mokymo strategijas, optimizuotas žaidimų grafikai, o šis darbas jau prisidėjo prie AMD „FidelityFX Super Resolution“ (FSR 4) kūrimo. Mark Cerny patvirtino, kad FSR 4 bus iš naujo įdiegta „PlayStation 5 Pro“, kad būtų galima pasinaudoti nauja dirbtinio intelekto pagreitinimo aparatine įranga. Ilgalaikėje perspektyvoje bendradarbiavimas bus išplėstas iki naujos aparatinės įrangos architektūros, skirtos mašininio mokymosi užduotims, projektavimo, o tai turės įtakos būsimiems AMD GPU ir „Sony“ konsolėms, įskaitant „PlayStation 6“ (pavadinimas nepatvirtintas).
„Amethyst“ išplečia AI galimybes toli už vaizdo rekonstrukcijos ribų. Bendras mokslinių tyrimų ir plėtros projektas tyrinės neuroninius elementus, pvz., kadrų generavimą ir spindulių regeneraciją (ray regeneration), leidžiančius efektyviau atlikti spindulių sekimą (ray tracing) ir kelio sekimą (path tracing) realiuoju laiku. Taip pat kuriamos AI priemonės, skirtos žaidimo patirčiai pagerinti, nuo protingesnių NPC ir prisitaikančio pasakojimo iki dinamiškesnių žaidimo aplinkų.
AMD išsamiai aprašė tris technologijas, kurios sudarys jos naujos kartos RDNA GPU architektūros pagrindą: „Radiance Cores“, „Neural Arrays“ ir „Universal Compression“. „Radiance Cores“ yra nauji aparatūros blokai, skirti greitesniam ir efektyvesniam spindulių ir kelio sekimui. „Neural Arrays“ yra kompiuterinių vienetų klasteriai, sujungti tarpusavyje, kad veiktų kaip vieningas AI variklis, gerinant neuroninį atvaizdavimą ir kokybės gerinimą būsimoms FSR ir „PlayStation Super Resolution“ (PSSR) versijoms. Tuo tarpu „Universal Compression“ sumažina atminties pralaidumo poreikius, vertindama ir suspaudžiant GPU duomenis realiuoju laiku.
