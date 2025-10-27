AMD išleis „Ryzen 5 7500X3D“ procesorių
Remiantis @momomo_us pateiktais duomenimis, AMD pristatys „Ryzen 5 7500X3D“, pradinio lygio „Zen 4“ procesorių. Jungtinės Karalystės mažmenininkas įtraukė šį produktą su pilnu OPN kodu (100-000001904), kuris neatitinka jokio esamo procesoriaus modelio. Jei specifikacijos atitiks Ryzen 5000X3D serijos modelius, šis modelis turėtų turėti 6 branduolius, panašiai kaip 5600X3D ir 5500X3D.
„Ryzen 5 7500X3D“ turės 102 MB bendrą L3+L2 spartinančios atminties kiekį. Taip pat galime daryti prielaidą, kad 7500X3D turės 65 W TDP ir boost dažnį, mažesnį nei 4,7 GHz, tikriausiai apie 300–400 MHz mažesnį nei 7600X3D.
7500X3D išleidimo data dar nėra žinoma. Bendrai tikimasi, kad šis procesoriai pasirodys kaip dalis platesnio atnaujinimo CES 2026 parodoje, maždaug po 10 savaičių. AMD turi nuoseklią tokių atnaujinimų sinchronizavimo su CES istoriją.
