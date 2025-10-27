Vaizdo plokščių remonto dirbtuvė įspėja dėl RTX 5090 FE trapių vidinių jungčių
Naujame vaizdo įraše „NorthridgeFix“ dokumentuoja „RTX 5090 Founders Edition“ išardymą ir bandymą remontuoti bei pataria savininkams neatidaryti ir nemodifikuoti plokštės. Šiuo atveju buvo dvi RTX 5090, kurios buvo pristatytos remontui po vandens blokų įrengimo.
NVIDIA „Founders Edition“ vaizdo plokštės konstrukcija yra padalinta: PCIe sąsaja yra atskirame bloke, kuris jungiamas prie pagrindinės plokštės per daug kontaktų turintį vidinį jungtį (taip pat yra atskirta plokštė vaizdo išvestims). Per surinkimą vienas jungties kontaktas buvo sulenktas, o kitas – sulaužytas. Vaizdo plokštė įsijungė, bet ekrane nebuvo vaizdo. Įtampos grandinės atrodė normalios.
Nors problema akivaizdžiai yra naudotojo klaida (fizinis pažeidimas), problema yra ta, kad jos negalima lengvai ištaisyti. Parduotuvė teigia, kad jungtis yra panaši į telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose naudojamas dalis. Tačiau jie negalėjo rasti identiško pakaitalo po paieškos. Be tos dalies vaizdo plokštės pataisyti neįmanoma. „NorthridgeFix“ patarimas yra paprastas: jei jau turite 5090 „Founders Edition“, jos neardykite. Vidines jungtis lengva pažeisti, o vienas pažeistas kontaktas gali sugadinti vaizdo plokštę.
Dar geresnis patarimas: Nepirkt nesąmoningų plokščių turinčių nesąmoningus TDP bei maitinimo jungtis už nesąmoningą kainą. Nekils tada jokių problemų 🙂 Jeigu neužtenka 4080 ar 5080 neužteks ir 5090