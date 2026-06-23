AMD oficialiai išleidžia FSR 4.1 „Radeon RX 7000“ serijos vaizdo plokštėms
AMD patvirtino, kad „FSR Upscaling 4.1“ dabar prieinama „Radeon RX 7000“ serijos vaizdo plokštėms. Tai reiškia, kad naujausias AMD mašininio mokymosi technologijomis pagrįstas vaizdo kokybės gerinimo sprendimas dabar taikomas ne tik „Radeon RX 9000“ serijos plokštėms.
Pasak AMD, šis atnaujinimas leidžia milijonams žaidėjų naudotis FSR 4.1 daugiau nei 300 žaidimų. Bendrovė teigia, kad šiuo metu jos technologija naudojama daugiau nei 1 milijarde žaidimų įrenginių visame pasaulyje, tarp kurių greičiausiai yra ir konsolės, nešiojamieji įrenginiai, stacionarių kompiuterių GPU bei APU.
Pranešime taip pat patvirtinama, kad RDNA 3 APU vis dar yra AMD plėtros plane. AMD teigia, kad kuria „lengvus mašininio mokymosi modelius“ APU naudotojams, o tai rodo, kad integruotai grafikai reikės atskiro sprendimo, o ne to paties modelio, kurį naudoja atskiros „Radeon RX 7000“ plokštės.
AMD jau gegužę buvo patvirtinusi, kad „FSR Upscaling 4.1“ „Radeon RX 7000“ serijos GPU pasieks liepos mėnesį, o „Radeon RX 6000“ serijos palaikymas planuojamas 2027 m. pradžioje. Taigi pirmasis atnaujinimas buvo išleistas netgi šiek tiek anksčiau.
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