„Steam Machine“ kainos prasideda nuo 1049 USD
„Valve“ patvirtino savo naujojo „SteamOS“ kompiuterio „Steam Machine“ kainas ir išleidimo detales. Sistema bus siūloma keturiose konfigūracijose: kainos prasideda nuo 1049 JAV dolerių už 512 GB modelį ir siekia 1428 JAV dolerių už 2 TB komplektą su „Steam Controller“ valdikliu. 2 TB konfigūracijoje įeina papildomi priekiniai skydeliai – vienas raudonos spalvos audinio ir vienas iš vientiso riešutmedžio. „Valve“ pranešime taip pat patvirtinama, kad visos kainos, jei taikoma, apima PVM.
Tai nebus įprastas išankstinių užsakymų paleidimas. „Valve“ teigia, kad vartotojai gali įtraukti savo vardą į sąrašą iki birželio 25 d. 10 val. ryto (PT) arba 19:00 val. (CEST). Po to sąrašas bus uždarytas ir atsitiktine tvarka atrinkti vartotojai gaus el. laišką su galimybe įsigyti produktą.
„Valve“ teigia, kad el. laiškai su pirkimo pasiūlymais bus pradėti siųsti birželio 29 d. savaitę. Klientai turės 72 valandas užbaigti pirkimą, priešingu atveju rezervacija bus atšaukta. Bendrovė planuoja siųsti el. laiškus iki metų pabaigos, todėl galimybė įsigyti žaidimų kompiuterį priklausys nuo kiekvieno vartotojo vietos eilėje.
Taip pat taikomi registracijos apribojimai. Vartotojai turi turėti galiojančią „Steam“ paskyrą, iki 2026 m. balandžio 27 d. būti atlikę bent vieną pirkimą „Steam“ platformoje, be to, leidžiama registruotis tik vieną kartą vienam namų ūkiui. „Valve“ teigia, kad rezervacijų sąrašai suskirstyti pagal regionus, o Šiaurės Amerika, Jungtinė Karalystė / Europos Sąjunga ir Australija nurodomos kaip palaikomi regionai. Japonijoje, Taivane ir Honkonge platintoju bus „Komodo“, o Pietų Korėja į sąrašą neįtraukta.
„Steam Machine“ naudoja pusiau pritaikytą AMD „Zen 4“ procesorių su 6 branduoliais ir 12 gijų. Grafikos procesorius yra pusiau pritaikytas „RDNA 3“ modelis su 28 skaičiavimo vienetais, maksimaliu nuolatiniu 2,45 GHz dažniu ir 8 GB GDDR6 atminties. Sistemoje taip pat yra 16 GB DDR5 atminties, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, vienas USB-C prievadas ir keturi USB-A prievadai.
„Valve“ stengiasi nevadinti „Steam Machine“ žaidimų konsole. Bendrovė teigia, kad šį įrenginį laiko kompiuterinių žaidimų išplėtimu. „SteamOS 3.8“ taip pat leidžia naudotojams naudoti tą patį kodą ir operacinę sistemą savo kambariniame kompiuteryje, nors „Valve“ teigia, kad kol kas palaikomi tik AMD grafikos procesoriai.
„Digital Foundry“ teigia, kad grafikos procesorius prijungtas per aštuonių juostų PCIe 4.0 sąsają. Ataskaitoje nurodoma, kad našumas, priklausomai nuo žaidimo, yra tarp „Radeon RX 6600“ ir „Radeon RX 7600“ lygių.
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