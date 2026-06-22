„Windows 11 26H2“ tęs mažesnių ir greitesnių atnaujinimų filosofiją
„Microsoft“ ir toliau laikosi mažesnių, laipsniškų „Windows 11“ atnaujinimų strategijos, ir kitas jos išleidimas bus toks pat. Su „Windows 11 26H2“ nesusijęs joks didelis naujų funkcijų diegimas. Kaip ir versija 25H2, ji bus pateikta kaip įjungimo paketas, kuris įjungia ar išjungia operacinėje sistemoje jau esančius pakeitimus. Kompiuteriuose, kuriuose jau veikia „Windows 11 24H2“ arba „25H2“, atnaujinimas turėtų būti greitas įgalinimo paketo atsisiuntimas, vienas perkrovimas ir kelių minučių trukmės diegimas, be jokių akivaizdžių pokyčių darbalaukyje.
Šis požiūris siekia „Windows 11 24H2“ versiją, išleistą 2024 m. spalio mėn., kuri buvo paskutinis tradicinis funkcionalumo atnaujinimas. Nuo tada „Microsoft“ naujas versijas išlaiko toje pačioje pagrindinėje platformoje. Praktiškai „25H2“ ir dabar „26H2“ versijos daugiausia skirtos pratęsti palaikymo laikotarpius, o ne pridėti naujų galimybių.
Naujos funkcijos nebėra susietos su šiais metiniais išleidimais. Vietoj to „Microsoft“ jas teikia per kasmėnesinius kaupiamuosius atnaujinimus, leidžiančius pokyčius diegti nuolat. Naujausi atnaujinimai pridėjo „Low Latency“ profilį, o palaikymas perkeliamai užduočių juostai tikimasi artėjančiame „Patch Tuesday“ išleidime.
Dėl to metinis „funkcijų atnaujinimas“ dabar veikia labiau kaip priežiūros žymė, o ne kaip pagrindinis būdas, kuriuo pristatomos naujos funkcijos. „Microsoft“ šį atnaujinimo modelį pristatė kaip būdą sumažinti trikdžius, ypač įmonių aplinkose, kur stabilumas yra ypač svarbus. „Netrukus pasirodys kitas metinis „Windows 11“ atnaujinimas… kuriuo toliau siekiame užtikrinti nuspėjamą, mažai trikdžių keliančią atnaujinimo patirtį organizacijoms ir IT specialistams“, – teigė bendrovė neseniai paskelbtoje dokumentacijoje.
Aktyvavimo paketai yra nedideli, dažnai mažesni nei 500 KB, ir veikia aktyvuodami operacinėje sistemoje jau esantį neaktyvų kodą. Kadangi pati platforma nesikeičia, diegimas vyksta greičiau ir paprastai sukelia mažiau trikdžių nei pilnas atnaujinimas. Šis pokytis taip pat keičia versijos numerio reikšmę. Perėjimas nuo 24H2 prie 26H2 nesuteikia naujų funkcijų rinkinio; išlaikoma ta pati kodų bazė, o tik pratęsiamas tos versijos palaikymo laikotarpis.
„26H2“ versijos palaikymas „Home“, „Pro“, „Pro EDU“ ir „Pro for Workstations“ versijoms truks iki 2028 m. spalio mėn. „Enterprise“, „Education“ ir „IoT Enterprise“ versijos gaus atnaujinimus iki 2029 m. spalio mėn., laikantis standartinio „Microsoft“ gyvavimo ciklo modelio.
Aparatūros reikalavimai lieka nepakitę. Naują versiją palaikys bet kuri sistema, kurioje galima paleisti „Windows 11 24H2“ arba „25H2“ ir kuriai reikalinga ne mažiau kaip 4 GB RAM, 64 GB saugyklos ir 64 bitų dviejų branduolių procesorius.
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