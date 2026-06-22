HDMI 2.2 padvigubina duomenų pralaidumą, leis naudoti 4K@240 Hz be DSC
Kita HDMI versija daugiausia skirta pralaidumo didinimui, siekiant užtikrinti geresnę vaizdo ir garso kokybę, o ne smulkiems, laipsniškiems patobulinimams. HDMI 2.2, apie kurio pristatymą buvo užsiminta parodoje „CES 2025“, o oficialiai išleistas „HDMI Forum“ tų pačių metų birželį, padidina maksimalų pralaidumą iki 96 Gbps – dvigubai daugiau nei HDMI 2.1 – leidžiant perduoti daugiau nesuspaustų vaizdo duomenų tarp įrenginių.
HDMI 2.2 gali perduoti nesuspaustą 4K vaizdą iki 240 Hz dažniu – tai, kam šiuo metu reikalinga „Display Stream Compression“ technologija. Ji taip pat gali pasiekti 4K raišką 480 Hz dažniu, naudojant 4:2:0 spalvų pavyzdžių ėmimą, ir perduoti nesuspaustą RGB 8K vaizdą 60 Hz dažniu.
Dėl padidėjusio pralaidumo sumažėja suspaudimo ir kitų gudrybių, kuriomis dabartinė įranga turėjo pasikliauti norėdama pasiekti aukštus kadrų dažnius, poreikis. Žaidėjams šis papildomas rezervas leidžia lengviau pasiekti aukštus atnaujinimo dažnius 4K ir aukštesnėje raiškoje, nesusiduriant su dideliais suspaudimo ar laikinų sprendimų apribojimais.
Kadangi suspaudimas, jei reikia, vis dar yra įrankių rinkinyje, šios specifikacijos leidžia naudoti ir ekstremalesnius režimus, įskaitant 1440p raišką su atnaujinimo dažniais, viršijančiais 1 000 Hz – skaičiai, kurie kol kas gerokai viršija kasdienio naudojimo ribas.
Šis šuolis susijęs su FRL2 – atnaujinta signalų perdavimo technologija, kuria grindžiamas HDMI 2.2. Perėjimas jau vyksta aparatinės įrangos lygmenyje. „Girdime, kad lustų gamintojai šiais metais pradės teikti savo FRL2 lustų pavyzdžius“, – „ARMdevices“ parodoje „Computex 2026“ sakė Robas Tobiasas, „HDMI Licensing Administrator“ generalinis direktorius ir prezidentas. „Taigi kitais metais turėtume pradėti matyti 96 gigabitų ar net iki 96 gigabitų greičio HDMI 2.2 produktus.“ Sertifikavimo darbai tebevyksta, o pirmosios suderinamų įrenginių bangos tikimasi 2027 m.
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