„Linux“ failuose pastebėtas „Blackwell-Next“ kodinis pavadinimas
„Blackwell-Next“ kodinis pavadinimas minimas „Linux“ branduolio pataisoje, skirtoje „NVGrace-GPU VFIO“ tvarkyklei. Šis pakeitimas įtraukia „CXL DVSEC“ pagrįstą parengties patikrinimą „Blackwell-Next“ GPU, tuo pačiu išlaikant esamą „BAR0“ apklausos kelią dabartinei „Grace Blackwell“ aparatūrai. Šis pataisymas yra „Linux 7.2“ ciklo VFIO posistemio darbo dalis. Jis atnaujina būdą, kuriuo tvarkyklė tikrina, ar GPU atmintis yra paruošta po patikrinimo ar iš naujo paleidimo.
Šis kodas susijęs su „NVIDIA“ NVGrace-GPU tvarkykle, kuri naudojama „Grace“ pagrįstoms duomenų centrų platformoms ir virtualizacijos palaikymui. Taigi tai nepatvirtina naujos vartotojams skirtos GPU kartos. Šis pakeitimas greičiausiai susijęs su būsima „NVIDIA“ duomenų centrų įranga, o ne su „GeForce“ produktais.
Oficialiai žinome, kad „NVIDIA“ jau paskelbė „Rubin“ kaip kitą AI platformą po „Blackwell“. Bendrovė „Rubin“ patvirtino dar 2025 m., nurodydama, kad platformą sudarys „Vera“ procesorius, „Rubin“ GPU, „NVLink 6“, „ConnectX-9“, „BlueField-4“ ir „Spectrum-6“.
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