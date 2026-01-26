AMD RDNA 3.5 savo iGPU planuoja naudoti iki 2029 m., RDNA 5 bus tik premium lygio iGPU
Po to, kai žinomas informacijos nutekintojas Golden Pig Upgrade pasidalijo AI sugeneruotu planu, kai kurie nusprendė pridėti šiek tiek konteksto. Skaidrėje pateikiamas „iGPU architektūros planas“, pagal kurį AMD nuo 2024 iki 2028+ metų liks prie RDNA 3.5.
Kepler_L2, žinomas dėl tikslių ADM nutekėjimų, pridūrė, kad AMD dalija savo APU planą į dvi dalis: produktai, skirti žemesnės klasės rinkoms, arba dizainai, kuriems nereikia galingo iGPU, liks RDNA 3.5 iki 2029 m. Atskiri premium iGPU produktai pereis prie RDNA 5.
Nors Kepler nemini, ką čia reiškia „premium“, kai kurie gandai rodo, kad naujos kartos „Medusa“ platforma bus padalyta į „Medusa Point“, kuri vis dar naudos RDNA3.5, o naujoji „Halo/Premium“ pereis prie RDNA5. Tai daugiausia dėl to, kad šie premium lustai, kaip sakoma, naudoja atskiras GPU plyteles.
