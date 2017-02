„AMD Ryzen 7 1700“ spartinasi tik iki 4 GHz

Jau prieš tai buvome svarstę, kaip gi „Ryzen“ spartinsis? AMD šia tema per daug nekalbėjo, o apžvalgininkams padalinus testavimo pavyzdžius girdime pirmuosius spartinimo rezultatus. Jie, tiesą sakant, kiek nuvilia.

„OCUK“ personalo narys „Gibbo“ paviešino kaip gi jam sekėsi spartinti „Ryzen 7 1700“. Geriausiai tai pavyko padaryti su „Asus Crosshair VI Hero“ pagrindine plokšte, pasiektas 4 GHz dažnis (4050 MHz). Procesorius gerai spartinosi ir su „ASRock Taichi“ pagrindine plokšte. Naudojant vidutinės klasės pagrindines plokštes buvo galima pasiekti tik 3.8 GHz, nes pakėlus procesoriaus įtampą neatlaikydavo jų maitinimo grandinės (VRM). Visas spartinimas buvo vykdomas su 240 mm „Asetek“ aušintuvu.

Spėjama, kad „Ryzen 7 1800X“ galės spartintis iki 4.1 – 4.3 GHz.

Kaip tiksliai viskas yra susižinosime jau artimiausiu metu

We just tested a 1700, it hit 4.0GHz stable in everything, but ONLY in the Crosshair mainboard, the lower-end boards it was hovering around 3.80GHz as the VRM’s were cooking with extra voltage. It however was maxing around 4050MHz, so I’d say 1700 can do 3.9-4.1GHz, of course the 1800X will probably do 4.1-4.3 as no doubt better binned, but if your clocking the motherboard has a big impact on the overclock and so far Asus Crosshair and Asrock Taichi seem the best two.