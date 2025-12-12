ARM generalinis direktorius sako, kad AI robotai pakeis daugumą fabrikų darbuotojų per dešimtmetį
ARM generalinis direktorius Rene Haas neseniai prognozavo, kad per ateinančius kelerius metus pažangūs robotai, valdomi dirbtinio intelekto modeliais, pakeis daugumą žmogiškųjų darbuotojų. O kas dėl nuolatinių problemų su pasauline silicio tiekimo grandine? Haas pasiūlė, kad tiesiog turėsime išmokti su jomis gyventi.
Haas pasidalijo savo nuomone apie fabrikų darbo vietų ateitį dirbtinio intelekto ir robotikos amžiuje per neseniai San Franciske „Fortune“ surengtą tiesioginį renginį „Brainstorm AI“. ARM vadovas yra įsitikinęs, kad žmogaus formos robotai, valdomi pažangių AI sistemų, per artimiausius penkerius–dešimt metų perims daugumą gamybos darbų.
„Manau, kad per artimiausius penkerius metus didelė dalis gamybos darbų bus pakeista robotais, ir viena iš priežasčių yra tai, kad šie fiziniai AI robotai gali būti perprogramuoti įvairioms užduotims atlikti“, – renginio metu teigė R. Haas.
Fizinis AI laikomas nauju AI tyrimų, taikomų robotams ir kitiems fiziniams įrenginiams, sukurtiems imituoti žmogaus darbą, etapu. NVIDIA paaiškina, kad fizinis AI gali suteikti kameroms, robotams, savarankiškai važiuojantiems automobiliams ir kitoms autonominėms sistemoms daug gilesnį „supratimą“ apie fizinį pasaulį. Teoriškai šios sistemos gali suvokti, interpretuoti ir veikti, atlikdamos sudėtingas užduotis už virtualaus tinklo ribų.
Automatizavimas jau vaidina svarbų vaidmenį gamybos srityje. Pasak Haas, dabartinė robotų technologija vis dar yra optimizuota vienos paskirties užduotims. Tiek aparatinė, tiek programinė įranga yra sukurta konkrečioms darbo apkrovoms, o tai riboja jų gebėjimą lengvai prisitaikyti prie naujų užduočių.
Fizinės AI dėka humanoidiniai robotai galiausiai gali išspręsti šį apribojimą „mokydamiesi“ to, ką reikia daryti iš karto. ARM generalinis direktorius įsivaizduoja gamyklos aplinką, kurioje universalios paskirties robotai gali prisitaikyti prie įvairių užduočių, leidžiant jiems pakeisti didelę dalį žmogiškųjų darbo jėgų, kurios šiuo metu dirba kartu su vienos paskirties robotais.
Haas iliustravo fizinio AI potencialą, nurodydamas autonomines taksi paslaugas. „Waymo“ robotai taksi vis dar naudoja sudėtingas aparatinės įrangos sistemas, įskaitant radarą, lidarą ir kelias kameras. Jis teigė, kad per ateinančius kelerius metus šie aparatinės įrangos reikalavimai gali sumažėti, nes vis labiau įsigalės pažangesni AI modeliai, atliekantys sudėtingas užduotis su mažesniu jutimų įvesties kiekiu.
Haas taip pat buvo paklaustas apie esamas problemas, turinčias įtakos pagrindinėms puslaidininkių pramonės tiekimo grandinėms, iš kurių aktualiausia yra rinkos koncentracija. Keletas didelių korporacijų kontroliuoja svarbiausius išteklius, pvz., lustų gamybą (TSMC) ir silicio graviravimo mašinų gamybą (ASML). Haas siūlomas sprendimas? Pramonė tiesiog turės išmokti su tuo gyventi.
