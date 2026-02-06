„ASRock“ paskelbė, kad daro tyrimą dėl gadinamų „Ryzen 9000“ procesorių
„ASRock“ paskelbė pareiškimą dėl neseniai įvykusių incidentų, susijusių su Ryzen 9000 procesoriais ir jų pagrindinėmis plokštėmis. Pareiškime teigiama, kad bendrovė tiria problemas ir įgyvendina vidinius peržiūros ir tikrinimo procesus. Jame nenurodyta, kas yra tikrinama.
Pareiškime trūksta rekomendacijų žmonėms, kurie šiuo metu naudoja šias pagrindines plokštes ir nori stabilaus, problemų nekeliantį naudojimo. Neaišku, ar naudotojai turėtų atnaujinti į naujausią BIOS versiją, kuri dažnai yra išankstinė programinės įrangos versija, ar laukti, kol „ASRock“ paskelbs, kad problema išspręsta. Pareiškime taip pat nepateikiamos rekomendacijos dėl pagrindinės plokštės nustatymų arba funkcijų, kurias daugelis naudotojų sieja su šiomis problemomis, įjungimo ar išjungimo.
„ASRock“ oficialus pareiškimas: Atnaujinimai dėl AMD „Ryzen 9000“ serijos ir „ASRock“ AMD AM5 pagrindinių plokščių
TAIPEI, Taivanas, 2026 m. vasario 5 d. – „ASRock“ atidžiai stebi naujausias diskusijas dėl „AMD Ryzen™ 9000“ serijos procesorių našumo ir veikimo „ASRock“ AMD platformose. Reaguodami į šiuos pranešimus, mes atlikome išsamius vidinius patikrinimus ir griežtus patvirtinimo procesus. Mes nuolat glaudžiai bendradarbiaujame su AMD, siekdami toliau tikrinti sistemos našumą įvairiose aparatinės įrangos konfigūracijose, tuo pačiu optimizuodami BIOS ir didindami bendrą sistemos stabilumą.
„ASRock“ labai vertina naudotojų atsiliepimus, nes jie yra mūsų nuolatinio tobulėjimo pagrindas. Klientai, patiriantys techninių sunkumų ar norintys gauti papildomą pagalbą, yra raginami kreiptis į „ASRock“ techninės pagalbos skyrių. Mes ir toliau siekiame tiekti aukštos kokybės produktus, atitinkančius aukščiausius kokybės ir našumo standartus.
