DLSS Dynamic Multi Frame Generation išleidimas planuojamas balandžio mėn.
„HardwareLuxx“ praneša, kad NVIDIA dabar susiejo Dynamic Multi Frame Generation ir Multi Frame Generation 6x su 2026 m. balandžio mėn. išleidimo laikotarpiu. Pasak Andreas Schilling, apie tai buvo pranešta per įmonės vizitą Miunchene.
CES 2026 parodoje NVIDIA paskelbė apie Dynamic Multi Frame Generation kaip tvarkyklių valdomą režimą, kurio tikslas yra pasiekti naudotojo nustatytą atnaujinimo dažnį, o ne išlaikyti fiksuotą MFG daugiklį. Pateiktame pavyzdyje 240 Hz ekranui reikia tik 240 fps, todėl statinis nustatymas gali viršyti šį tikslą, priklausomai nuo scenos.
Naudojant Dynamic Multi Frame Generation, tvarkyklė gali perjungti daugiklius pagal scenos apkrovą, įskaitant 6x naudojimą sunkesnėse sekcijose ir sumažinimą iki 3x ar 2x, kai paklausa sumažėja. Daugiklis gali keistis greitai, o „HardwareLuxx“ matytoje demonstracijoje net ir dažnai perjungiant nebuvo pastebėta jokių problemų.
Tas pats balandžio laikotarpis apima ir „Multi Frame Generation 6x“, kurią NVIDIA anksčiau priskyrė platesniam „pavasario“ laikotarpiui, skirtam „GeForce RTX 50“ serijos GPU. „HardwareLuxx“ teigia, kad RTX 50 serijos savininkai turėtų gauti prieigą, kai balandžio mėnesį bus išleista nauja versija.
