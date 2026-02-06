RTX 50 SUPER išleidimas atidėtas, RTX 60 serijos gali tekti laukti iki 2028 m.
„The Information“ pranešime teigiama, kad NVIDIA vadovai gruodžio mėnesį nusprendė atidėti RTX 50 SUPER atnaujinimą ir teikti pirmenybę AI lustams dėl riboto atminties tiekimo.
Nors ataskaitoje daugiausia kartojami ankstesni pranešimai apie RTX 50 SUPER atidėjimą, joje pateikiama viena nauja informacija: teigiama, kad NVIDIA naujos kartos GeForce RTX 60 serija gali nepasirodyti 2027 m., nes masinė gamyba buvo planuota 2027 m. pabaigoje, o dabar gali būti atidėta iki 2028 m.
Tame pačiame pranešime taip pat teigiama, kad NVIDIA mažina dabartinių „GeForce RTX 50“ serijos žaidimų lustų gamybą, kurių mažmeninė prekyba daugelyje regionų jau yra ribota. Šis požiūris buvo skirtas išvengti skirtingų modelių su ta pačia atminties konfigūracija kūrimo. NVIDIA, kaip pranešama, nusprendė teikti pirmenybę tam tikriems modeliams, bet tai, atrodo, nepadėjo.
Tačiau gruodį NVIDIA vadovai pakeitė planus ir pranešė darbuotojams bei tiekėjams, kad bendrovė atideda „Kicker“ išleidimą, nepateikdama naujo grafiko. Pasak dviejų šaltinių, NVIDIA vadovai nurodė, kad viena iš priežasčių buvo pasaulinis atminties trūkumas, dėl kurio pakilo kainos, ir būtinybė teikti pirmenybę atminties gamybai bendrovės AI lustų verslui.
— „The Information“
Nauja yra informacija, kad RTX 60 gali nepasirodyti 2027 m. Tokius pranešimus sunku patikrinti. Net tiksliai informaciją nutekinantys asmenys dažnai neturi informacijos apie gamybos grafikus. „The Information“ teigia, kad turi naujos informacijos iš „NVIDIA vadovų“. Kaip prisimename, RTX 60 buvo tikimasi išleisti kitais metais, galbūt apie metų vidurį. Ši ataskaita rodo, kad masinė gamyba prasidės ne anksčiau kaip 2027 m. pabaigoje, o galbūt ir 2028 m.
Dėl atidėjimo taip pat bus atidėtas NVIDIA naujos kartos žaidimų GPU išleidimas. Vieno iš šaltinių teigimu, jis greičiausiai bus pavadintas RTX 60 serija, o masinė gamyba buvo numatyta pradėti 2027 m. pabaigoje.
— „The Information“
Naujausi komentarai