Įleistos automobilių durų rankenėlės dabar madingos, o Kinija sako, kad jos per daug pavojingos

Plokščios, įleistos durų rankenos, būdingos šiuolaikiniams elektromobiliams, dabar oficialiai uždraustos didžiausioje pasaulio automobilių rinkoje. Kinijos reguliavimo institucijos nusprendė, kad visi nauji automobiliai, parduodami po 2027 m. sausio 1 d., privalo turėti durų rankenas su pakankamai didele įduba, kad žmogus galėtų jas sugriebti. Šis sprendimas yra pirmasis tokio pobūdžio nacionalinis draudimas, nukreiptas prieš funkciją, kuri anksčiau buvo vertinama dėl savo švarių linijų ir aerodinaminio efektyvumo.

Naujasis standartas atsirado dėl didėjančių saugumo problemų. Nors ištraukiamos arba paslėptos rankenos pagerina oro srautą ir estetiką, jos gali tapti mirtina kliūtimi avarijų atveju.

Kinijos pramonės ir informacinių technologijų ministerija baigė metus trukusią peržiūrą, ar tokie mechanizmai atitinka saugumo standartus, ir galiausiai nusprendė, kad jie kelia nepriimtiną riziką. Šis pokytis atspindi pasaulinį susidomėjimą panašiais incidentais, ypač „Tesla“ automobiliuose, kur dėl gedimų arba neveikiančių rankenų gelbėtojai negalėjo pasiekti įstrigusių keleivių.

Siekiant pašalinti šias gedimo priežastis, naujosios Kinijos taisyklės palieka mažai erdvės interpretacijoms. Automobilių durys turi turėti įdubą, kurios plotis yra ne mažesnis kaip 2,4 colio, aukštis – 0,8 colio, o gylis – 1 colis. Rankenos vis dar gali būti pusiau įleistos, tačiau jos turi būti mechaniniu būdu valdomos be baterijos maitinimo ar specialių įrankių.

Avarijų scenarijuose, kai suveikia oro pagalvės arba užsidega baterijos, durys ne smūgio pusėje turi atsidaryti iš išorės, o kiekvienos vidinės durys turi turėti mechaninį atidarymo mechanizmą, esantį ten, kur keleiviai gali natūraliai pasiekti.

Automobilių gamintojams atitiktis bus sudėtingas modernizavimas. Įmonės, pristatančios naujus modelius po 2027 m., turi nedelsdamos laikytis šių reikalavimų, o esami automobiliai, jau patvirtinti pardavimui, turi atitikti reikalavimus iki 2029 m. sausio 1 d.

Šis pereinamasis laikotarpis turės įtakos tiek didžiausiems pasauliniams prekių ženklams, tiek vietos rinkos dalyviams. Kai kurių modelių metų „Tesla“ galinių durų konstrukcija neleidžia jų atidaryti be įrankių, o BMW netrukus Kinijos rinkai pristatysiantis „iX3“ taip pat turės būti pertvarkytas. Vietos elektromobilių gamintojai, įskaitant „Xiaomi“, „Nio“, „Li Auto“ ir „Xpeng“, susidurs su panašiais pertvarkymo reikalavimais.

  1. Nukainotas parašė:
    2026-02-05 10:24

    Tai Teslų rankenos išlenda tik elektroniniu būdu? Taigi tos rankenos kaip svirtis – paspaudi vieną galą, išlenda kitas, už kurio gali imti ir traukti.

