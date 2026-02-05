Įleistos automobilių durų rankenėlės dabar madingos, o Kinija sako, kad jos per daug pavojingos
Plokščios, įleistos durų rankenos, būdingos šiuolaikiniams elektromobiliams, dabar oficialiai uždraustos didžiausioje pasaulio automobilių rinkoje. Kinijos reguliavimo institucijos nusprendė, kad visi nauji automobiliai, parduodami po 2027 m. sausio 1 d., privalo turėti durų rankenas su pakankamai didele įduba, kad žmogus galėtų jas sugriebti. Šis sprendimas yra pirmasis tokio pobūdžio nacionalinis draudimas, nukreiptas prieš funkciją, kuri anksčiau buvo vertinama dėl savo švarių linijų ir aerodinaminio efektyvumo.
Naujasis standartas atsirado dėl didėjančių saugumo problemų. Nors ištraukiamos arba paslėptos rankenos pagerina oro srautą ir estetiką, jos gali tapti mirtina kliūtimi avarijų atveju.
Kinijos pramonės ir informacinių technologijų ministerija baigė metus trukusią peržiūrą, ar tokie mechanizmai atitinka saugumo standartus, ir galiausiai nusprendė, kad jie kelia nepriimtiną riziką. Šis pokytis atspindi pasaulinį susidomėjimą panašiais incidentais, ypač „Tesla“ automobiliuose, kur dėl gedimų arba neveikiančių rankenų gelbėtojai negalėjo pasiekti įstrigusių keleivių.
Siekiant pašalinti šias gedimo priežastis, naujosios Kinijos taisyklės palieka mažai erdvės interpretacijoms. Automobilių durys turi turėti įdubą, kurios plotis yra ne mažesnis kaip 2,4 colio, aukštis – 0,8 colio, o gylis – 1 colis. Rankenos vis dar gali būti pusiau įleistos, tačiau jos turi būti mechaniniu būdu valdomos be baterijos maitinimo ar specialių įrankių.
Avarijų scenarijuose, kai suveikia oro pagalvės arba užsidega baterijos, durys ne smūgio pusėje turi atsidaryti iš išorės, o kiekvienos vidinės durys turi turėti mechaninį atidarymo mechanizmą, esantį ten, kur keleiviai gali natūraliai pasiekti.
Automobilių gamintojams atitiktis bus sudėtingas modernizavimas. Įmonės, pristatančios naujus modelius po 2027 m., turi nedelsdamos laikytis šių reikalavimų, o esami automobiliai, jau patvirtinti pardavimui, turi atitikti reikalavimus iki 2029 m. sausio 1 d.
Šis pereinamasis laikotarpis turės įtakos tiek didžiausiems pasauliniams prekių ženklams, tiek vietos rinkos dalyviams. Kai kurių modelių metų „Tesla“ galinių durų konstrukcija neleidžia jų atidaryti be įrankių, o BMW netrukus Kinijos rinkai pristatysiantis „iX3“ taip pat turės būti pertvarkytas. Vietos elektromobilių gamintojai, įskaitant „Xiaomi“, „Nio“, „Li Auto“ ir „Xpeng“, susidurs su panašiais pertvarkymo reikalavimais.
Tai Teslų rankenos išlenda tik elektroniniu būdu? Taigi tos rankenos kaip svirtis – paspaudi vieną galą, išlenda kitas, už kurio gali imti ir traukti.
Teslos rankenos tiek viduje tiek isoreje yra paprastas jungiklis, kuris siuncia komanda i kompa, ir kompas su maziuku motoriuku pagalba spinele valdo. Tai avarijos atveju, dazniausiai uzsitrumpina elektronika, yra saugiklynas kuris turi lidziuosius saugiklius ir tipiskai dydeles sroves saugikliai nueina ir matinimas dingsta, ir nebeislenda jokios rankenos, is vidaus niekas nesispaudzia. Negana to del vartimosi avarijos atveju yra laminuojami ir soniniai stiklai, kad galunes besivartant masinai neislystu. Juos isdausti jau tampa sudetinga. Ir jau n+ k atveju kaip gyvi viduje sudega ir pagalbos is lauko nera nes rankenu nera !!!!!!!! Kaip ir yra avarinis reikalas, reikia turet atsuktuva, tada kaskur porankyje atsidaryt duereles, ten patemt raudona trosiuka ir kaip atsidarytu. Bet po avarijos yra panika, niekas blin negooglina teslos monualu ir neskaito su kokiu irankiu kokias dureles atsidaryt ir kur jos pasleptos. https://s1.cdn.autoevolution.com/images/news/gallery/tesla-changed-the-model-y-s-emergency-door-release-again-tough-luck-if-you-need-to-use-it_1.jpg
atsidarai
https://s1.cdn.autoevolution.com/images/news/gallery/tesla-changed-the-model-y-s-emergency-door-release-again-tough-luck-if-you-need-to-use-it_2.jpg