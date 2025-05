Atskleista, dėl ko miršta „Ryzen 9000“ serijos procesoriai „ASRock“ pagrindinėse plokštės

„Tech YES City“ visai neseniai pranešė, kad numirė jo „Ryzen 9000“ serijos procesorius „ASRock“ pagrindinėje plokštėje. Po šio įvykio „Tech YES City“ ėmėsi tyrimo, dėl ko taip atsitinka ir atsakymas pagaliau yra.

Iš pradžių „Tech YES City“ galvojo, kad „Ryzen 9000“ serijos procesorių mirtį lemia SOC įtampa, kuri „ASRock“ pagrindinėse plokštėse yra dinaminė, bet problema slypi kitur. „Tech YES City“ su „ASRock“ pakalbėjo „Computex“ parodoje ir išsiaiškino, kad procesorių mirtis lemia per agresyvūs PBO nustatymai. „ASRock“ sako, kad jie vis dar naudojo AMD rekomenduojamus nustatymus, bet matyt jie buvo per agresyvūs ir mikro energijos šuoliai „nužudydavo“ procesorius. Jei tiksliau, „ASRock“ sako, kad problema yra su EDC ir TDC verčių gamykliniais nustatymais.

Kaip teigia „ASRock“, dabar ši problema yra tikrai išspręsta su naujausiais BIOS vidutinės ir aukštos klasės AM5 pagrindinėse plokštėse, o biudžetinės pagrindinės plokštės su šia problema nesusidūrė, nes turi daug silpnesnes maitinimo grandines ir jų gamykliniai EDC ir TDC nustatymai yra saugesni.