Australijoje RTX 50 serijos pardavimai tik nežymiai didesni lyginant su RX 9000 serija
Australijos technologijų apžvalgos kanalas „Hardware Unboxed“ paskelbė naujus „GeForce“ ir „Radeon“ GPU pardavimo duomenis. Informacija gauta iš jų kontaktų didžiausiuose Australijos mažmeninės prekybos tinkluose, o ne iš oficialių šaltinių. Nors šie duomenys neatspindi pasaulinių pardavimų, jie suteikia įdomią informaciją apie kiekvienos prekės ženklo populiarumą šioje rinkoje.
Nuo pat išleidimo RTX 50 serijos vaizdo plokštės sudarė 56 % visų pardavimų, o „Radeon RX 9000“ serijos vaizdo plokštės – 44 %. Šie skaičiai apima tik naujausias serijas, jei būtų įtraukti senesni modeliai, tokie kaip RTX 40 ir RX 7000, skaičiai būtų kitokie. „Hardware Unboxed“ pažymėjo, kad RTX 40 grafikos kortos buvo populiaresnės nei RX 7000 ir kad RTX 4060 modeliai vis dar gerai parduodami.
Naujausi komentarai