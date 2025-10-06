Paaiškėjo kuo išsiskirs „Core Ultra X9“ ir „Ultra X7“ procesoriai
„Intel Panther Lake“ bus pirmasis produktas, kuriame bus naudojama „Xe3“ grafikos architektūra. Šis mažos galios variantas, greičiausiai vadinamas „Xe3-LPG“, bus pirmasis žvilgsnis į tai, ką „Intel“ planuoja vėliau pristatyti kaip diskrečią grafiką staliniams kompiuteriams. Su šia serija taip pat atsiras „Core Ultra X“ prekių ženklinimas ir aiškėja ką jis reiškia.
Sklando gandai, kad modelis pavadintas „Ultra X9 388H“, yra galingiausia versija. Šis modelis ne tik turi „X“ žymę, bet ir įveda naują numeravimo modelį. Darant prielaidą, kad jis pakeis „Core Ultra 9 285H“, „5“ pakeitimas į „8“ iš esmės reiškia grafikos konfigūraciją.
Iš to galime suprasti, kad tik „X“ modeliai turės 12 „Xe3“ branduolių, kurie bus prieinami tik „Ultra X9“ ir „Ultra X7“ modeliuose. Be to, 3_8 modeliai turės mažiausiai 10 „Xe3“ branduolių – tai tikriausiai apima „Ultra 5 338H“.
