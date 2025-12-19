Dauguma vadovų pasiruošę išleisti dar daugiau AI diegimui, be aiškaus plano kaip tai atsipirks
Neseniai PR konsultacinės įmonės „Teneo“ atlikta apklausa rodo, kad šimtų viešai kotiruojamų įmonių vadovų ir toliau optimistiškai vertina AI išlaidas ateinančiais metais. 2025 m. spalio–lapkričio mėn. buvo apklausta daugiau nei 350 vadovų iš įmonių, kurių pajamos siekia 1 mlrd. JAV dolerių ar daugiau.
„Teneo“ teigia, kad 68 proc. generalinių direktorių planuoja padidinti savo organizacijų išlaidas dirbtiniam intelektui 2026 m. Tačiau mažiau nei pusė dabartinių įgyvendinimo projektų davė investicijų grąžą. Dirbtinio intelekto diegimas geriau sekėsi rinkodaros ir klientų aptarnavimo srityse, o „didelės rizikos“ srityse, tokiose kaip saugumas, teisė ir žmogiškieji ištekliai, išlieka daugiau iššūkių.
Analitikai prognozuoja, kad AI sukels didelius pokyčius darbo rinkoje. „Teneo“ tyrimas rodo, kad padėtis gali būti ne tokia bloga, nes 67 proc. įmonių šiuo metu planuoja didinti pradinio lygio pareigų skaičių. Tuo tarpu 58 proc. apklaustų vadovų numato vyresniųjų vadovų pareigų skaičiaus augimą.
Vadovai pateikia prieštaringus signalus apie pasaulinę ekonomiką. Tik 31 proc. didelių įmonių tikisi pagerėjimo 2026 m. pirmąjį pusmetį, o tai yra smarkus sumažėjimas, palyginti su 51 proc. prieš metus. Tuo tarpu 80 proc. mažesnių įmonių vadovų tikisi ekonomikos pagerėjimo, o tai yra šiek tiek mažiau nei anksčiau, kai tikėjosi 83 proc. Įmonės taip pat nurodė, kad artimiausioje ateityje labiausiai aktualios problemos bus JAV muitai ir geopolitiniai krizės Gazos ruože, Ukrainoje ir kitur.
Tuo tarpu „Teneo“ apklausė apie 400 institucinių investuotojų, įskaitant komercinius ir centrinius bankus, kredito unijas, vyriausybės kontroliuojamas įmones ir pensijų fondus. Paaiškėjo, kad 53 proc. šių organizacijų tikisi per ateinančius šešis mėnesius gauti grąžą iš investicijų į AI.
Didžioji dauguma didelių įmonių, kurių pajamos siekia 10 mlrd. JAV dolerių ar daugiau, mano, kad AI projektai pradės duoti pelno tik po daugiau nei šešių mėnesių. HSBC teigimu, tikimasi, kad AI lyderis „OpenAI“ per ateinančius kelerius metus toliau praras šimtus milijardų dolerių.
Naujausi komentarai