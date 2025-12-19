„Microsoft“ pažymi „DirectX 12“ išleidimo dešimtmetį
2025 m. gruodžio 18 d. „Microsoft“ pažymėjo „DirectX 12“ 10 metų jubiliejų. API buvo pristatytas kartu su „Windows 10“ 2015 m. liepos 29 d., po viešo pristatymo GDC 2014, kuriame D3D12 buvo pristatytas kaip efektyvesnis D3D11 įpėdinis.
„DirectX 11“ buvo išleistas su „Windows 7“ 2009 m. spalio mėn. Jis liko numatytuoju kompiuterių grafikos API daugeliui didelių išleidimų per 2010-uosius metus ir išliko populiarus net po DX12 pasirodymo, nes varikliai ir įrankiai buvo sukurti jo pagrindu, o DX12 rendererio darbas yra brangus.
Ankstyvas DX12 įdiegimas dažnai atrodė kaip reklama. „Microsoft“ 2015 m. paminėjo „Ashes of the Singularity“ kaip ankstyvą DX12 pavyzdį, ir jis dažnai minimas kaip vienas iš pirmųjų komercinių žaidimų, kuriame buvo įdiegtas natūralus „Direct3D 12“ rendereris.
Šiuo metu nėra aiškaus viešo kelio į „DirectX 13“. „Microsoft“ skatina tęsti DX12 plėtrą per laikui bėgant pristatomus funkcionalumus, įskaitant OS funkcijas ir D3D12 Agility SDK takelį, o ne per staigų perėjimą, kaip buvo nuo DX11 prie DX12.
