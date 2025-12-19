Žaidėjai ir apžvalgininkai prašo AMD atgaivinti „Ryzen 7 5800X3D“
„Ryzen 7 5800X3D“ sugrįžimo argumentai tampa vis garsesni, nes DDR5 kainos daugeliui AM4 savininkų vis labiau atitolina visos platformos atnaujinimą. Apžvalgininkai nurodo paprastą problemą: AM4 nebėra lengvo kelio įsigyti 3D V-Cache procesoriaus.
Šis atotrūkis dabar yra dar svarbesnis, nes atmintis tapo didžiausia išlaidų pozicija vidutinės klasės kompiuterių surinkime. „ComputerBase“ kainų stebėjimo duomenimis, nuo rugsėjo vidurio tiriamų RAM rinkinių kaina vidutiniškai pakilo apie 252 %, o vienintelio toje pačioje imtyje esančio DDR4 rinkinio kaina pakilo apie 154 %. Esant tokiam kainų skirtumui, mintis pereiti nuo AM4 pagrindinės plokštės ir DDR4 rinkinio prie AM5 ir DDR5 neatrodo ekonomiškai logiškas.
Ironiška, kad naudotų prekių rinkoje „Ryzen 7 5800X3D“ dabar kainuoja kaip retas komponentas, o ne kaip senesnės platformos procesorius. Ta pati diskusija rodo, kad naudotų prekių sąrašuose 5800X3D gali kainuoti daugiau nei „Ryzen 7 7800X3D“, o kai kuriose regionuose netgi priartėti prie naujesnio 9800X3D kainos.
„Ryzen 7 7800X3D“ vis dar yra puikus pasirinkimas ir gali puikiai veikti prieinamose AM5 plokštėse, skirtose žaidimams, tačiau DDR5 kaina yra kliūtis. Todėl prašoma ne greitesnio lusto, o prieinamumo: grąžinti 5800X3D arba pristatyti kitą AM4 X3D variantą, kad AM4 naudotojai galėtų atnaujinti procesorių, išlaikydami DDR4.
Ką apie tai manote, AMD? 5800X3D grąžinimas arba, dar geriau, naujo AM4 X3D lusto su didesniu dažniu pristatymas būtų naudingas tiek AMD, tiek žaidėjams. Atminties gamintojai prognozuoja, kad DDR5 RAM kainos dar ilgą laiką išliks aukštos, o AI infrastruktūros paklausa sparčiai auga, todėl PC žaidimų rinkoje yra didelė niša, kurią galima užimti.
— Ben Hardwidge, „Club386“
Naujausi komentarai