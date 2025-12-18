„Xiaomi“ pristato „Redmi Note 15“ seriją globaliai
Pasaulinė „Redmi Note 15“ serija ką tik buvo oficialiai pristatyta, o bazinis „Note 15“ modelis vėl yra dviejų rūšių. Yra „Note 15 5G“, kurio specifikacijos buvo šiek tiek pakeistos pasaulinei rinkai, ir „4G Note 15“, kuris yra prieinamesnis kainos atžvilgiu. Sunku būtų atskirti šiuos du modelius, nes jie turi identišką dizainą su ekranais ir nugarėlėmis, taip pat identiškas kamerų saleles.
Abu pasauliniai „Redmi Note 15“ variantai turi išlenktus 6,77 colių AMOLED ekranus su FHD+ skiriamąja geba ir 120 Hz atnaujinimo dažniu. Ekranai pasižymi 3200 nitų maksimaliu vietiniu ryškumu ir integruotais optiniais pirštų atspaudų skaitytuvais.
„5G Note 15“ yra įrengtas „Qualcomm“ „Snapdragon 6 Gen 3“ procesorius, 6, 8 arba 12 GB RAM ir 128/256 arba 512 GB atminties. 4G versija turi „MediaTek Helio G100-Ultra“ procesorių su 6/8 GB RAM ir gali būti konfigūruojama su tomis pačiomis atminties konfigūracijomis.
Žiūrint į specifikacijas, abu pasauliniai „Redmi Note 15“ modeliai turi 108 MP pagrindines kameras, įrengtas Samsung ISOCELL HM9 jutikliu ir OIS. 5G variantas taip pat gali pasigirti 8 MP ultraplataus kampo objektyvu, o 4G modelis turi 2 MP gylio kamerą. Abu telefonai taip pat turi 20 MP savęs fotografavimo kameras.
„Note 15“ turi pranašumą baterijos talpos atžvilgiu su 6000 mAh baterija ir 33 W įkrovimu, o „Note 15 5G“ siūlo šiek tiek mažesnę 5520 mAh silicio-anglies bateriją su greitesniu 45 W įkrovimo greičiu. Abu telefonai veikia su „HyperOS 2.0“, pagrįsta „Android 15“. 4G variantas turi IP64 apsaugą nuo apliejimo, o 5G modelis – IP66.
„Redmi Note 15“ yra ledynų mėlynos, violetinės, miško žalios ir juodos spalvų, o jo kaina prasideda nuo 229 EUR / 179 GBP už 6/128 GB versiją.
„Note 15 Pro“ duetas turi didesnes baterijas nei jų pirmtakai: „Redmi Note 15 Pro“ turi 6500 mAh bateriją su 45 W įkrovimu, o „Redmi Note 15 Pro 5G“ yra įrengta 6580 mAh silicio-anglies baterija. Laidinis įkrovimas abiem modeliams vis dar ribojamas 45 W greičiu, tačiau „Note 15 Pro 5G“ dabar gali atvirkščiai įkrauti kitus įrenginius per kabelį 22,5 W greičiu, o „Note 15 Pro“ gali atlikti 18 W atvirkštinį įkrovimą.
Dizaino požiūriu abu „Note 15 Pro“ modeliai turi plokščius ekranus. „Note 15 Pro 5G“ turi didesnį 6,83 colių AMOLED ekraną su 1,5K skiriamąja geba (2772 x 1280 pikselių) ir 120 Hz atnaujinimo dažniu.
„Note 15 Pro“ turi 6,77 colių AMOLED ekraną su FHD+ (2392 x 1080 pikselių) skiriamąja geba ir tuo pačiu 120 Hz atnaujinimo dažniu. Abu ekranai turi 12 bitų spalvų išvestį ir 3200 nitų didžiausią vietinį ryškumą. „Note 15 Pro 5G“ turi didesnį 480 Hz jutiklinio ekrano atnaujinimo dažnį, palyginti su „Note 15 Pro“ 240 Hz.
Abu modeliai turi dvigubus garsiakalbius su „Dolby Atmos“ palaikymu ir atnaujintą apsaugą nuo įsiliejimo. „Note 15 Pro“ dabar turi IP65 reitingą, palyginti su IP64 jo pirmtako, o „Note 15 Pro 5G“ turi IP68 ir IP69K reitingą, palyginti su tik IP68 praėjusių metų modelio.
Abu telefonai taip pat turi atnaujintus „MediaTek“ lustų rinkinius, tačiau tai yra nedideli atnaujinimai su CPU dažnio padidinimu ir NPU patobulinimais. „Note 15 Pro“ yra įrengtas „Helio G200-Ultra“, o „Note 15 Pro 5G“ – „Dimensity 7400-Ultra“. „Note 15 Pro“ galima konfigūruoti su 8/12 GB RAM ir 256/512 GB atminties.
Kalbant apie kameras, „Note 15 Pro 5G“ turi tą patį 200 MP pagrindinį jutiklį (ISOCELL S5KHPE) ir 8 MP (OV08F10) ultraplačiakampį objektyvą, o 4G modelis – 8 MP (GC08A8) ultraplačiakampį objektyvą. „Note 15 Pro“ turi 32 MP savęs fotografavimo kamerą (OV32D40), o 5G modelis – 20 MP priekinę kamerą (OV20B).
Abu telefonai tiekiami su „HyperOS 2.0“, pagrįstu „Android 15“, ir „Xiaomi“ AI programų rinkiniu, įskaitant „AI Erase Pro“, „AI Remove Reflection“, „AI Image“, „Expansion“ ir „AI Image Enhancement“.
„Redmi Note 15 Pro“ yra titano, ledynų mėlynos ir juodos spalvų. Jo kaina prasideda nuo 349 EUR / 249 GBP už 8/256 GB modelį.
Prieš kelis mėnesius Kinijoje pristatytas „Redmi Note 15 Pro+“ šiandien debiutavo tarptautinėje rinkoje. Kinijos „Redmi Note 15 Pro+“ buvo įrengta 50 MP pagrindinė kamera, tačiau tarptautinėje „Redmi Note 15 Pro+“ versijoje yra 200 MP HPE pagrindinė kamera su 2x ir 4x jutiklio priartinimu. Jos kameros objektyvas taip pat palaiko penkis židinio nuotolius, nuo 23 mm iki 92 mm. Tarptautinės versijos pagrindinės kameros sąranka, kaip ir kiniškame modelyje, turi 8 MP ultraplataus kampo kamerą, tačiau neturi 50 MP teleobjektyvo.
Kitas reikšmingas skirtumas tarp šių dviejų versijų yra baterija. Kinijos „Redmi Note 15 Pro+“ turi 7000 mAh bateriją su 90 W įkrovimo palaikymu, o tarptautinis modelis turi 6500 mAh Si/C elementą su 100 W įkrovimo palaikymu. Jis taip pat palaiko 22,5 W atvirkštinį laidinį įkrovimą. Tačiau, nepaisant mažesnės baterijos, tarptautinis „Redmi Note 15 Pro+“ yra storesnis nei Kinijos modelis.
Tarptautinio „Redmi Note 15 Pro+“ AMOLED ekrano įstrižainė (6,83 coliai), atnaujinimo dažnis (120 Hz) ir didžiausias ryškumas (3200 nitų) yra tokie patys kaip ir kiniško modelio. Tačiau skiriamoji geba šiek tiek skiriasi: tarptautinio modelio skiriamoji geba yra 2772 x 1280 pikselių, o kiniško modelio – 2772 x 1220 pikselių.
Be to, „Xiaomi“ tarptautinio modelio ekranui apsaugoti naudojo „Corning“ „Gorilla Glass Victus 2“, o kiniškas modelis buvo aprūpintas „Dragon Crystal Glass“ apsauga.
Abi versijos turi tą patį lustą: „Snapdragon 7s Gen 4“. Abiems modeliams taip pat būdinga 32 MP savęs fotografavimo kamera, „HyperOS“, „Bluetooth 5.4“ ryšys ir NFC.
Kitos tarptautinio „Redmi Note 15 Pro+“ funkcijos apima ekrane įmontuotą pirštų atspaudų skaitytuvą, dvigubus garsiakalbius ir „Dolby Atmos“ bei „Hi-Res“ garso palaikymą. Šis išmanusis telefonas taip pat palaiko eSIM korteles ir atitinka IP66, IP68, IP69 ir IP69K standartus.
Be to, „Redmi Note 15 Pro+“ palaiko „Xiaomi“ „Offline Communication“ funkciją, skirtą „kilometro lygio balso ryšiui tarp įrenginių be tinklo aprėpties“, ir yra komplektuojamas su „Xiaomi Surge T1S Tuner“, užtikrinančiu geresnį signalo veikimą per „Wi-Fi“, „Bluetooth“, GPS ir mobiliojo ryšio tinklus.
Tarptautinis „Redmi Note 15 Pro+“ siūlomas juodos, mokos rudos ir ledynų mėlynos spalvų su trimis atminties variantais – 8 GB/128 GB, 12 GB/256 GB ir 12 GB/512 GB. 8/256 GB modelio kaina prasideda nuo 499 EUR/429 GBP, o 12/512 GB modelio kaina – nuo 549 EUR/479 GBP. Išankstiniai užsakymai prasideda sausio 5 d.
