„Meta“ sąmoningai platina sukčių reklamas „Facebook“ ir „Instagram“
Remiantis „Reuters“ tyrimu, „Meta“ praėjusiais metais Kinijoje uždirbo daugiau nei 3 milijardus JAV dolerių iš neteisėtų lošimų, pornografijos ir kito netinkamo turinio reklamos. Ši suma sudaro beveik 19 procentų bendrovės 18 milijardų JAV dolerių bendrų reklamos pajamų iš Kinijos per tą patį laikotarpį. „Reuters“ anksčiau pranešė, kad 10 procentų „Meta“ pasaulinių pajamų buvo gauta iš sukčiavimo reklamos.
„Meta“ vidaus tyrimas, kaip pranešama, nustatė, kad beveik 25 procentai jos platformose rodomų reklamų buvo kilusios iš Kinijos, o daugelis apgaulingų reklamų buvo skirtos naudotojams Taivane, Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje.
Tyrėjai rekomendavo bendrovei investuoti dideles sumas, kad būtų sumažinta „didėjanti žala“, kurią patiria vaikai ir jauni suaugusieji jos socialinės žiniasklaidos platformose.
„Meta“ iš pradžių sudarė darbo grupę, kad spręstų plačiai paplitusio reklamos sukčiavimo „Facebook“, „Instagram“ ir „WhatsApp“ problemą. Iki 2024 m. pabaigos komandai pavyko sumažinti sukčiavimo reklamas beveik 50 procentų. Tačiau vėliau, po Marko Zuckerbergo įsikišimo, darbo grupė buvo išformuota, o per kelis mėnesius sukčiavimo reklamos žymiai padaugėjo.
Tyrimas rodo, kad „Meta“ žinojo apie sukčiavimo reklamos problemų mastą savo platformose, bet nusprendė nesiimti veiksmų, nes tai būtų turėję įtakos pajamoms. Rob Leathern, buvęs „Facebook“ produktų valdymo vyresnysis direktorius, sakė, kad sukčiavimo reklamos kiekis platformose yra „nepateisinamas“ ir kad bendrovė turėtų spręsti šią problemą ryžtingomis priemonėmis.
„Reuters“ pateiktame pareiškime „Meta“ atstovas Andy Stone sakė, kad kovos su sukčiavimu komanda visada buvo laikina ir kad Zuckerbergas nenurodė jos išformuoti. Stone pridūrė, kad „Meta“ generalinis direktorius nurodė komandoms, kovojančioms su sukčiavimu ir kitomis didelės rizikos grėsmėmis, „padvigubinti pastangas“, kad būtų sumažintos visos sukčiavimo formos „Facebook“, „Instagram“ ir kitose „Meta“ platformose.
