NVIDIA ruošia „siurprizą“, 2026 m. žymiai mažins RTX 50 serijos gamybą
„Board Channels“ pranešime teigiama, kad NVIDIA planuoja 2026 m. koreguoti „GeForce RTX 50“ serijos gamybos pajėgumus dėl atminties trūkumo.
Tame pačiame pranešime teigiama, kad 2026 m. pirmąjį pusmetį tiekimas gali būti 30–40 % mažesnis nei 2025 m. pirmąjį pusmetį. Jame problema pateikiama kaip platesnė nei tik GPU VRAM. Pranešime minimos GDDR6 ir GDDR7 grafikos plokštės, taip pat atmintis, naudojama mažmeninės prekybos DIY kanaluose, įskaitant su pagrindine plokšte susijusią atmintį.
Pagal naujausius gandus, NVIDIA taip pat atsižvelgia į ilgalaikį duomenų saugojimo produktų poveikį ir gali koreguoti savo GPU tiekimo strategiją prekių ženklams Kinijos žemyninėje rinkoje. Tikslas būtų geriau prisitaikyti prie DIY rinkos aplinkos pokyčių ir išlaikyti grafikos plokščių pardavimo pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą.
Remiantis nepatvirtinta ir galimai netikslia informacija, gandai sklando, kad NVIDIA planuoja sumažinti bendrą RTX 50 serijos GPU gamybą per pirmąjį 2026 m. pusmetį, o tiekimas, palyginti su 2025 m. pirmuoju pusmečiu, turėtų būti maždaug 30–40 % mažesnis.
— „Board Channels“
„Benchlife“ atrodo patvirtina šį gandą, tačiau nemini jokio konkretaus procentinio sumažinimo. Vietoj to teigiama, kad tai turės įtakos dviem modeliams: „GeForce RTX 5070 Ti“ ir „GeForce RTX 5060 Ti 16GB“. Šios dvi grafikos kortos dažnai laikomos geriausios vertės pasirinkimu „Blackwell RTX 50“ serijoje.
Be „Board Channels“ naujienų, keli NVIDIA partneriai ir komponentų tiekėjai taip pat mums minėjo, kad NVIDIA bus pirmoji, kuri pakoreguos „GeForce RTX 5070 Ti“ ir „GeForce RTX 5060 Ti“ 16GB GDDR7 tiekimą.
— „Benchlife“
Reikėtų nepamiršti, kad abu gandai yra iš Azijos šaltinių, turinčių gerą reputaciją, o „Benchlife“ dažnai laikomas patikimesniu iš šių dviejų. Vis dėlto šie pranešimai gali neatspindėti pasaulinių rinkų. „Board Channels“ ypač atkreipia dėmesį į tiekimo sumažėjimą, susijusį su žemynine Kinija. Manau, kad tai netrukus paaiškės ar tas pats laukia ir globalios rinkos.
