„Firefox“ evoliucionuos į „modernia AI naršyklę“
„Mozilla“ paskyrė Anthony Enzor-DeMeo „Mozilla Corporation“ generaliniu direktoriumi nuo 2025 m. gruodžio 16 d. Jis pakeis laikinąją generalinę direktorę Laura Chambers, kuri grįžta į „Mozilla“ valdybą.
Savo pirmojoje žinutėje kaip generalinis direktorius Enzor-DeMeo sakė, kad „Firefox“ per ateinančius trejus metus „taps modernia AI naršykle“. Jis taip pat sakė, kad AI turėtų būti įjungiamas ir lengvai išjungiamas, su aiškiais privatumo ir duomenų naudojimo valdikliais.
„Mozilla“ jau viešai kalbėjo apie naršyklės AI darbą. Lapkričio mėn. ji pristatė „AI Window“ kaip pasirinktinę funkciją „Firefox“ naršyklėje. „The Verge“ praneša, kad „Mozilla“ planuoja 2026 m. įdiegti „AI Mode“ su modelių pasirinkimu, įskaitant atvirojo kodo parinktis ir „Mozilla“ hostingo debesies pasirinkimus.
Naudotojų nepasitenkinimas matomas socialinėse platformose ir komentarų srautuose. Dažniausiai manoma, kad žmonės naudoja „Firefox“, kad išvengtų AI įdiegimo, kaip kitose naršyklėse, ir visiškai nenori naujų AI funkcijų. „Windows Central“ pabrėžia įrašus, kuriuose „Mozilla“ vadinama „atitolusia nuo realybės“, o „Reddit“ diskusijose atkartojami nuogąstavimai dėl išpūstumo ir nepageidaujamų krypties pokyčių.
Kiti skundai susiję su pasitikėjimu ir kontrole. Naudotojai klausia, kokių duomenų gali prireikti AI funkcijai, ar duomenys apdorojami ne įrenginyje ir ar „pasirenkama“ funkcija išlieka pasirenkama, kai funkcijos įdiegiamos ir numatytieji nustatymai pasikeičia. „Hacker News“ komentaruose taip pat reiškiamas susirūpinimas dėl didelių teikėjų AI integracijos ir naršyklės tapimo kanalu į hostinguojamus asistentus.
