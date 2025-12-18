„Ryzen 7 9850X3D“ pastebėtas parduotuvėje, kainuoja daugiau nei „Ryzen 7 9800X3D“
Atrodo, kad mažmenininkai taip pat ruošiasi pristatyti „Ryzen 7 9850X3D“ – naują AMD žaidimų flagmaną, pagrįstą „Zen 5“ ir „3D V-Cache“. Šis procesorius turėtų pasirodyti po kelių savaičių ir pasižymėti didesniu dažniu nei šiuo metu geriausiai parduodamas „Ryzen 7 9800X3D“.
Tikimasi, kad 9850X3D išlaikys tą patį 120 W TDP ir tą pačią 8 branduolių konfigūraciją, bet turės didesnį 5,6 GHz boost dažnį, kuris yra 400 MHz greitesnis nei 9800X3D. Neaišku, ar AMD padarė kokių nors procesoriaus konstrukcijos ar versijos pakeitimų, ar tiesiog patobulino esamą konstrukciją, kad pasiektų didesnį dažnį.
Šveicarijoje naujas procesorius buvo įtrauktas į „Orderflow.ch“ sąrašą už 473,55 CHF, tai yra apie 20 % daugiau nei „Ryzen 7 9800X3D“ toje pačioje parduotuvėje.
Tačiau preliminarios kainos retai būna tikslios ir jas reikėtų vertinti atsargiai. Mažmenininkai ne visada šiuos produktus įtraukia rankiniu būdu. Dažnai jie įtraukiami per platintojų API, kurie gali neteisingai pateikti prekes specifikacijas arba įtraukti laikinas kainas.
„CHI“ Produktų puslapyje procesorius yra nurodytas kaip užsakytas, o tai rodo, kad mažmenininkas jau tikisi gauti prekę. Dabartinė kaina yra 553 JAV doleriai, tai yra apie 70 JAV dolerių daugiau nei 9800X3D išleidimo metu. Neoficialiai tikimasi, kad „Ryzen 7 9850X3D“ bus išleistas CES 2026 parodos metu.
