Atskleista „Instagram“ versija skirta televizoriams
„Instagram“ paskelbė apie naują programėlę, skirtą dideliam ekranui, pavadintą „Instagram for TV“. Šiuo metu programėlė leidžia tik žiūrėti „Reels“, tačiau kompanija teigia, kad papildomos funkcijos yra kuriamos.
Programėlė „Instagram for TV“ šiuo metu yra prieinama bandymams JAV „Amazon Fire TV“ įrenginiuose. Kompanija pažymėjo, kad per ateinančius mėnesius programėlė bus išplėsta į daugiau įrenginių ir regionų.
Šiuo metu programėlė leidžia naudotojams pridėti iki penkių paskyrų arba sukurti specialią paskyrą, skirtą televizijos patirčiai. „Reels“ yra suskirstyti į atskirus kanalus pagal naudotojo interesus.
„Instagram for TV“ taip pat turi paieškos funkciją, leidžiančią naudotojams atrasti kūrėjus, profilius ir dominančias temas. Bendrovė planuoja ateityje įdiegti papildomas funkcijas, pvz., telefono naudojimą kaip nuotolinio valdymo pultą, bendrus srautus ir patobulintą navigaciją.
Programėlė laikosi PG-13 reitingų sistemos ir paaugliams naudotojams siūlo tas pačias saugumo priemones, kurios yra prieinamos mobiliojoje programėlėje, įskaitant ribotą prieigą prie turinio, komentarų ir profilių, kurie laikomi netinkamais naudotojams iki 18 metų.
