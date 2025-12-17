„Counterpoint“: 2026 m. išmaniųjų telefonų rinka susitrauks, kainos kils dėl RAM trūkumo
Pastaraisiais mėnesiais RAM kainos smarkiai išaugo, o tai turės didelį neigiamą poveikį išmaniesiems telefonams artimiausiais mėnesiais. Analitikų įmonė „Counterpoint“ patikslino savo prognozes 2026 metams – vietoj stabilių pardavimų, įmonė dabar prognozuoja, kad pasaulinė išmaniųjų telefonų rinka susitrauks 2,1 %. Nerimą kelia tai, kad atminties kainų kilimas tęsis – „Counterpoint“ įspėja, kad iki 2026 m. II ketvirčio kainos gali pakilti dar 40 %.
Šiuo metu žemos klasės telefonų komponentai yra 25 % brangesni nei metų pradžioje. Vidutinės ir aukštos klasės telefonų kainos padidėjo 15 % ir 10 %. Jei antrojo ketvirčio prognozė pasitvirtins, komponentų kainos gali dar padidėti 8–15 %.
„Counterpoint“ prognozuoja, kad išmaniųjų telefonų gamintojai patirs bendrą pardavimų sumažėjimą. Iš pradžių buvo prognozuojama, kad „Oppo“ ir „vivo“ kitais metais parduos daugiau telefonų, tačiau patikslinta prognozė rodo, kad pardavimai sumažės. „Xiaomi“ ir ypač „Honor“ pardavimai sumažės labiau nei tikėtasi.
Didieji žaidėjai – „Apple“ ir „Samsung“ – taip pat pajus neigiamą poveikį. Tačiau jiems padėtis nebus tokia bloga. Vyresnysis analitikas Yang Wang sako: „Apple“ ir „Samsung“ yra geriausiai pasirengę įveikti artimiausius kelis ketvirčius. Tačiau kitoms įmonėms, kurios neturi tiek daug laisvės valdyti rinkos dalį ir pelno maržą, bus sunku. Tai ypač matysime Kinijos OEM gamintojų atveju, kai metai pažengs į priekį.“
Analitikai įspėja, kad vidutinė pardavimo kaina 2026 m. bus didesnė nei tikėtasi (pirminė prognozė: +3,9 %, nauja prognozė: +6,9 %). Tai reiškia, kad išmaniųjų telefonų gamintojai greičiausiai bandys skatinti vartotojus rinktis brangesnius modelius, kuriuos palyginti mažiau veikia didėjančios RAM kainos (nes RAM sudaro mažesnę jų komponentų kainos dalį).
Naujausi komentarai