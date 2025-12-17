Pilnai atskleistas „OnePlus 15R“ telefonas
„OnePlus“ jau praėjusį mėnesį iš dalies paskelbė apie „15R“, o dabar turime visas jo specifikacijas ir kainą. Žinojome, kad „15R“ turės daugumą pagrindinių specifikacijų, būdingų tik Kinijoje parduodamam „OnePlus Ace 6T“, bet „15R“ turi keletą nedidelių skirtumų.
Nors „Ace 6T“ turi milžinišką 8300 mAh bateriją, „15R“ turi 7400 mAh bateriją, kuri vis tiek yra gana įspūdinga. Ji naudoja silicio-anglies (Si-C) anodą ir palaiko šiek tiek lėtesnį 80 W laidinį įkrovimą, palyginti su „Ace 6T“ 100 W greičiu.
„15R“ turi patobulintą kamerą, bet tik priekinėje pusėje, kur yra 32 MP fotoaparatas, palyginti su „Ace 6T“ 16 MP fotoaparatu. Kitas svarbus pokytis yra programinės įrangos pusėje, kur „15R“ veikia su „OxygenOS 16“, pagrįstu „Android 16“, su pilnu „OnePlus AI“ rinkiniu.
Kitos „15R“ pagrindinės specifikacijos yra identiškos „Ace 6T“. Jūs gaunate 6,83 colių AMOLED ekraną su FHD+ skiriamąja geba ir 165 Hz kintamu atnaujinimo dažniu, kuris yra apsaugotas „Gorilla Glass 7i“ stiklu. Telefonas yra įmontuotas „Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5“ procesorius su 12 GB LPDDR5X Ultra RAM ir 256/512 GB UFS 4.1 atmintimi.
Gale yra dviguba kamera, kurios pagrindinė kamera yra 50 MP (IMX906) su 24 mm ekvivalentu židinio nuotoliu ir OIS. Prie jos prisijungia 16 mm ekvivalentu 8 MP ultraplataus kampo objektyvas su 112° matymo kampu. „15R“ taip pat atitinka IP66, IP68, IP69 ir IP69K apsaugos reitingus.
„OnePlus 15R“ bus galima įsigyti anglies juodos ir mėtų spalvos. Bazinės 12/256 GB versijos kaina yra 699 USD / 699 EUR / 649 GBP, o 12/512 GB versijos kaina – 729 GBP.
Išankstiniai užsakymai prasideda šiandien, o atviras pardavimas numatytas sausio 15 d. Užsakymams 12/512 GB modeliui iš OnePlus.com iki sausio 21 d. yra taikoma 100 £ nuolaida, o pirkėjai taip pat gauna nemokamą 120 W adapterio rinkinį ir arba „OnePlus Buds 4“, arba „OnePlus 15R Sandstone Magnetic“ dėklą.
