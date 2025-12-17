„PayPal“ nori tapti banku JAV
San Chosė įsikūrusi „PayPal“ įmonė pateikė paraiškas Federalinei indėlių draudimo korporacijai ir Jutos finansų įstaigų departamentui, siekdama įsteigti Jutoje registruotą pramoninę paskolų bendrovę. Siūloma įmonė, kuri bus žinoma kaip „PayPal Bank“, leistų bendrovei plėsti smulkaus verslo paskolų veiklą ir siūlyti FDIC draudžiamus produktus.
Vyriausiasis vykdomasis direktorius Alex Chriss sakė, kad ši iniciatyva atspindi „PayPal“ ketinimą stiprinti paskolų veiklą ir supaprastinti mažesnių įmonių prieigą prie kapitalo. „Kapitalo užtikrinimas išlieka didele kliūtimi mažoms įmonėms, siekiančioms augti ir plėstis“, – sakė Chriss. „PayPal Bank“ įsteigimas sustiprins mūsų verslą ir pagerins mūsų efektyvumą, leisdamas mums geriau remti mažų įmonių augimą ir ekonomines galimybes visoje JAV.“
„PayPal“ atskleidė, kad nuo 2013 m. ji suteikė daugiau nei 30 mlrd. JAV dolerių paskolų ir kapitalo daugiau nei 420 000 verslo klientų. Įgijusi JAV banko licenciją, įmonė galės tiesiogiai finansuoti būsimas paskolas, laikyti klientų indėlius ir galbūt įvesti palūkanas duodančias taupomąsias sąskaitas. Įmonė jau veikia pagal banko licenciją Liuksemburge, kur valdo Europos finansinius produktus.
Jei paraiška bus patenkinta, Mara McNeill, buvusi „Toyota Motor Corp.“ finansavimo padalinio vadovė, turėtų tapti „PayPal Bank“ pirmąja prezidente.
„PayPal“ paraiškos pateikimo laikas sutampa su fintech ir kriptovaliutų įmonių, siekiančių reguliavimo institucijų pripažinimo kaip bankai, skaičiaus augimu. Pastarosiomis savaitėmis „Circle Internet Group“, „Ripple“ ir „Paxos“ gavo preliminarų leidimą veikti kaip federaliniu lygmeniu reguliuojami subjektai. Jų leidimai buvo išduoti po platesnių politinių pokyčių finansų priežiūros srityje, kurie paskatino netradicinius rinkos dalyvius siekti visateisio banko statuso.
Susidomėjimas bankų steigimu išaugo, kai D. Trumpo administracija pradėjo rodyti palankesnį požiūrį į finansines inovacijas. Per šį laikotarpį kitos įmonės, įskaitant „Nissan Motor Co.“ finansavimo padalinį ir „Sony Group Corp.“, siekė gauti panašias pramonines paskolų chartijas.
Naujausi komentarai