Sukčiai jau nusitaikė į perkančius DDR5 atmintį, Iš „Amazon“ gavo suklastotą atminties komplektą
„Videocardz“ gavo informaciją iš vieno skaitytojo, ir tai pirmas kartas, kai girdime apie šį konkretų sukčiavimo atvejį. Amazon parduodamas uždaras DDR5 rinkinys, kuris buvo parduodamas kaip naujas, pasirodė esąs suklastotas.
BravoNorris įsigijo paskutinius keturis „XPG Caster 32GB“ (2x16GB) DDR5-6000 CL40 rinkinius iš „Amazon“ Ispanijoje. Pirmiausia buvo pristatyti trys rinkiniai, o ketvirtasis – po kelių dienų. Siuntų sekimo duomenys parodė, kad visos siuntos buvo išsiųstos iš Airijos. Vienas rinkinys buvo perparduotas, o kitas buvo įdiegtas ir veikė normaliai.
Problema paaiškėjo, kai pirkėjas atidarė trečiąjį rinkinį, kurdamas sistemą. Dėžutė vis dar buvo įvyniota į plastikinę plėvelę ir iš išorės atrodė normaliai. Viduje buvo du senesni DDR arba DDR2 moduliai su lipdukais, kurie turėjo priminti DDR5 aušintuvo etiketę, ir metalinė plokštelė, kuri, atrodo, buvo įdėta, kad imituotų numatomą svorį. Labiausiai tikėtinas scenarijus yra grąžinimo sukčiavimas: kažkas pakeitė turinį, vėl užklijavo pakuotę, o vėliau ji buvo perparduota kaip nauja.
Grąžinimo prašymas jau pateiktas, tačiau vis dar neaišku, ar „Amazon“ grąžins pinigus. Jei perkate brangią įrangą, verta nufilmuoti išpakavimą, įskaitant užklijuotą pakuotę ir serijinius etiketes. Tai gali padėti ginčuose dėl grąžinimo, tačiau tai nėra garantuota, o bankai gali atmesti tokius įrodymus.
