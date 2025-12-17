„Arctic“ praneša apie „MX-7“ termo pastą
„Arctic“ pristatė „MX-7“, naujausią produktą savo MX termo pastų serijoje. Kompanija teigia, kad prieš išleisdama „MX-7“ į rinką, apie trejus metus tobulino jos sudėtį.
„Arctic“ akcentuoja du pagrindinius pokyčius: mažesnį terminį pasipriešinimą ir didesnį sukibimą, palyginti su ankstesne pasta. Kompanija teigia, kad šis mišinys užtikrina geresnę temperatūrą ir ilgesnį tarnavimo laiką atliekant įprastus darbus, įskaitant procesorių montavimą ir vaizdo plokščių aptarnavimą.
Taikymo instrukcijos taip pat skiriasi nuo to, ką daugelis vartotojų daro su skystesnėmis pastomis. „Arctic“ teigia, kad „MX-7“ neturėtų būti tepama mentele dėl mažos adhezijos ir didelio klampumo. Vietoj to rekomenduojamas kryžminis metodas.
Specifikacijų pusėje „Arctic“ nurodo, kad „MX-7“ klampumas yra nuo 35 000 iki 38 000 poise, o tankis – 2,9 g/cm³. Nuolatinio naudojimo temperatūros diapazonas yra nuo -50 iki 250 °C. „Arctic“ taip pat nurodo elektrinės savybės, įskaitant tūrinę varžą 1,7 × 10¹² Ω-cm ir įtampą 4,2 kV/mm.
Bendrovė teigia, kad šiluminės pastos šiluminė varža paprastai yra nuo 1 iki 4 W/mK, o reklamuojamos didesnės vertės dažnai yra padidintos. „Arctic“ teigia, kad šiluminė varža yra svarbesnė nei laidumo rodiklis, nes ji apima ir jungties storį.
Kalbant apie našumą, „Arctic“ pateiktame palyginime „MX-7“ lenkia ankstesnės kartos pastą su „Intel Core Ultra 9 285K“ procesoriumi, nurodant 2,3 °C skirtumą (atkreipkite dėmesį į grafiko skalę). Tokie rezultatai gali kisti priklausomai nuo montavimo slėgio, aušintuvo sąlyčio ir pastos pasiskirstymo.
