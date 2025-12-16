Oficialiai atskleistas „Redmi Note 15 15G“ sisteminis lustas
„Redmi“ prieš keletą dienų pradėjo skelbti informaciją apie pasaulinį „Note 15 5G“ modelį, pirmiausia patvirtindama jo 108 MP pagrindinę kamerą, tada – 5520 mAh bateriją su 45 W laidinio įkrovimo palaikymu.
Dabar paskelbta nauja informacija, ir šį kartą sužinojome vieną iš svarbiausių specifikacijų: įrenginį maitinančią mikroschemą. „Redmi Note 15 5G“ naudos „Snapdragon 6 Gen 3“ sisteminį lustą, kuris buvo tyliai pristatytas rugsėjo mėnesį. Jei esate susipažinę su „Snapdragon 7s Gen 2“, tai yra labai panašu.
„Snapdragon 6 Gen 3“ procesorius turi keturis „Cortex-A78“ branduolius, kurių dažnis siekia iki 2,4 GHz, ir keturis „Cortex-A55“ branduolius, kurių dažnis siekia iki 1,8 GHz. Šis procesorius yra suderintas su „Adreno 710“ grafikos procesoriumi.
„Redmi“ žada, kad šis lustas užtikrins „48 mėnesius truksiančią veiklą be vėlavimų“ ir teigia, kad jis turi 10 % galingesnį GPU ir 30 % galingesnį CPU, palyginti su praeitąja karta, nors nėra aišku, su kuo tiksliai jis lyginamas – su „Snapdragon 6 Gen 1“, šio lusto pirmtaku („Qualcomm“ mėgsta praleisti kartas, kad viskas būtų dar labiau painu), ar su „Redmi Note 14 5G“ ir jo „Dimensity 7025 Ultra“ lustu.
Remiantis ankstesniais gandais, „Redmi Note 15 5G“ turi 6,83 colių FHD+ AMOLED ekraną, 8 GB RAM, 256 GB atminties, 8 MP ultraplataus kampo kamerą šalia 108 MP pagrindinės kameros ir 20 MP savęs fotografavimo kamerą.
