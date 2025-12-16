Nutekėjo didelis „Apple“ planuojamų produktų sąrašas
„MacRumors“ darbuotojai, kaip pranešama, gavo „neišleistų įrenginių ir funkcijų“ sąrašą, kuris buvo rastas ankstyvoje „iOS 26“ beta versijoje. Išsamiame sąraše nurodyti keli būsimi „Apple“ įrenginiai, lustų rinkiniai ir vidiniai kodiniai pavadinimai.
Remiantis sąrašu, „Apple“ kitais metais galėtų išleisti „AirTag 2“, „Studio Display 2“ ir keletą išmaniųjų namų prietaisų, įskaitant naują „Apple TV“, „Tabletop“ robotą ir „HomePod mini 2“.
Sąraše taip pat minimas gandais apipintas „iPad 12“ su „A19“ lustu, „M4“ varomas „iPad Air“ ir būsimi „iPhone“ modeliai, tokie kaip „iPhone 17e“, „iPhone 18 Pro“, „iPhone 18 Pro Max“ ir sulenkiamas „iPhone“. Taip pat minimas „iPhone Air 2“, nors kodinis pavadinimas pasirodo programinės įrangos versijoje, sukurtoje prieš „Apple“ nusprendžiant atidėti „Air“ įpėdinio išleidimą.
Toliau sąraše paminėti keli „Mac“ kompiuteriai ir nešiojami įrenginiai. Turime prieinamą „MacBook“ su „A18 Pro“ lustu, „M5 Pro/Max MacBook Pro“ ir „M6 Pro/Max MacBook Pro“. Taip pat yra „M5“ varomas „MacBook Air“, „Mac Studio“ ir „Mac mini“.
Kalbant apie nešiojamuosius įrenginius, sąraše minimos „Vision Air“ ausinės, keletas AR akinių, pigesnis „Vision Pro“, „Apple Watch Series 12“ ir „Watch Ultra 4“.
Galiausiai sąraše taip pat yra būsimų „Apple“ SoC kodiniai pavadinimai, tokie kaip „U3“, „M5 Pro/Max/Ultra“, „M6“, „A20/A20 Pro“ ir „S11“.
Naujausi komentarai