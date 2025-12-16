„Microsoft“ rekomendacijos, kaip turėtų atrodyti žaidimų kompiuteris įvairiuose kainų segmentuose
„Microsoft“ neseniai paskelbė tinklaraščio įrašą apie žaidimų įrangos optimizavimą siekiant geresnio našumo. Jame aprašomos rekomenduojamos aparatinės įrangos konfigūracijos, užtikrinančios sklandų kadrų dažnį bet kokio biudžeto atveju, ir pateikiami patarimai, kaip pasirinkti klaviatūras, peles ir ausines, kad žaidimo patirtis būtų kuo geresnė.
„Microsoft“ rekomendacijos dėl pagrindinių aparatinės įrangos komponentų, tokių kaip CPU, GPU ir RAM, iš esmės atitinka daugumos AAA žaidimų sisteminius reikalavimus. Rekomendacijos suskirstytos pagal skirtingus biudžetus, kad žaidėjai galėtų pasirinkti tinkamą konfigūraciją, nepriklausomai nuo to, ar jie planuoja pirkti pradinio, vidutinio ar aukščiausio lygio įrangą.
Pradinio lygio žaidimai (1080p, vidutiniai nustatymai)
- Procesorius: ne mažiau kaip „AMD Ryzen 5 5600“ arba „Intel Core i5-12400“.
- Vaizdo plokštė: „NVIDIA GTX 1660 Super“ arba „AMD Radeon RX 6600“.
Vidutinio lygio žaidimai (1440p, aukšti nustatymai)
- Procesorius: 6 branduolių ar geresnis. Rekomenduojamas „AMD Ryzen 5 7600“ arba „Intel Core i5-13600K“.
- Vaizdo plokštė: „NVIDIA RTX 3060 Ti“ / 4060 Ti arba „AMD Radeon RX 6700 XT“.
Aukščiausio lygio žaidimai (4K)
- Procesorius: 8 branduolių arba geresnis. Rekomenduojamas „AMD Ryzen 7 7800X3D“ arba „Intel Core i7-13700K“.
- Vaizdo plokštė: „NVIDIA RTX 4080“ arba „AMD Radeon RX 7900 XTX“.
„Microsoft“ pažymi, kad 16 GB sistemos atminties pakanka daugumai žaidimų, tačiau rimtiems žaidėjams gali būti naudinga 32 GB atmintis, ypač naudojant sudėtingus modus. Bendrovė taip pat rekomenduoja žaidėjams, turintiems dideles bibliotekas, naudoti mažiausiai 1 TB SSD. Nors SATA SSD ir veikia, „Microsoft“ teikia pirmenybę NVMe dėl jo palaikomos „DirectStorage“ technologijos.
„Microsoft“ priminė individualių kompiuterių surinkėjams, kad jų pagrindinė plokštė turėtų ne tik palaikyti pasirinktą aparatūrą, bet ir turėti pakankamai išplėtimo lizdų bei jungčių periferiniams įrenginiams ir tinklui. Bendrovė pabrėžė gerą kabelių tvarkymą, kuris pagerina oro srautą, sumažina temperatūrą ir prailgina komponentų tarnavimo laiką.
„Microsoft“ rekomendacijose dėl priedų patariama rinktis monitorių, kuris atitiktų sistemos galimybes. 144 Hz ekranas yra pakankamas sklandžiam žaidimui daugumoje žaidimų, tačiau aukštesnės klasės monitoriai su 165 Hz iki 240 Hz atnaujinimo dažniu gali būti naudingi konkurencinguose šaudymo ir greito veiksmo žaidimuose.
Įvesties atžvilgiu rekomendacijos patvirtina tai, ką dauguma žaidėjų jau žino: mechaninės klaviatūros siūlo aiškų, taktilinį grįžtamąjį ryšį ir greitesnį veikimą nei membraninės klaviatūros, pagerindamos valdymą įvairių žanrų žaidimuose. Kompanija teikia pirmenybę pelėms su reguliuojamu DPI, kad būtų galima tiksliai sureguliuoti žymeklio jautrumą, aukštesnis DPI tinka greitiems kameros judesiams, o žemesnis DPI – stabilesniam taikymui šaudymo žaidimuose.
„Microsoft“ rekomenduoja erdvinio garso ausines su dideliais 40–50 mm garsiakalbiais, kad žaidimas būtų įtraukiantis ir suteiktų geriausią garso patirtį. Taip pat siūloma naudoti triukšmo slopinimo arba kryptinį mikrofoną, kad būtų užtikrintas aiškus bendravimas daugelio žaidėjų žaidimuose.
