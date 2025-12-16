Būsimus EPYC procesorius gali gaminti „Samsung“
Remiantis „TrendForce“ cituojamu „Sedaily“ pranešimu, „Samsung Electronics“ įrenginių sprendimų (DS) padalinys derasi su AMD dėl jos lustų gamybos naudojant „Samsung Foundry“ antrosios kartos 2 nm procesą, žinomą kaip SF2P. „Samsung“ 2 nm technologija tiesiogiai konkuruoja su TSMC N2 ir „Intel“ 18A, kurios abi naudoja „Gate-All-Around“ (GAA) tranzistorių architektūrą.
Pramonės šaltiniai teigia, kad sprendimas dėl oficialaus susitarimo gali būti priimtas jau kitų metų sausio mėnesį, o faktinė gamyba yra labiau „kada“, o ne „ar“ klausimas. Derybų metu tikimasi, kad „Samsung“ artimiausiu metu įgyvendins AMD projektus per daugiaprojektinę plokštelių (MPW) programą. Tai leistų abiem bendrovėms įvertinti SF2P našumą ir produktyvumą prieš pradedant serijinę gamybą.
„Global Economic News“ teigimu, manoma, kad tai bus AMD naujos kartos EPYC „Venice“ serverių procesorius. Šaltiniai teigia, kad jei MPW rezultatai atitiks AMD lūkesčius, tai atvers duris AMD priimti dvigubos gamybos strategiją, suderinant „Samsung“ ir TSMC. Toks žingsnis neapsiribotų serverių produktais ir galiausiai galėtų būti išplėstas į ateities vartotojų procesorius, įskaitant „Olympic Ridge“ „Ryzen“ seriją.
