Jau kyla ir HDD kainos, bet kol kas tik nežymiai
Remiantis „DigiTimes“, 2025 m. ketvirtojo ketvirčio sutarčių derybos baigėsi tuo, kad tradicinių HDD kainos, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, padidėjo apie 4 %, o tai yra didžiausias padidėjimas per pastaruosius aštuonis ketvirčius. Tai didžiausias padidėjimas per pastaruosius metus, rodantis, kad paklausa vėl viršija pasiūlą netgi lėtesniuose saugojimo segmentuose, pvz., HDD. Pranešama, kad didžiulė paklausa kyla dėl ypač didelio 3,5 colių stalinių diskų populiarumo Kinijoje ir didelių JAV debesų paslaugų teikėjų bei hiperskalerių nuolatinio didelės talpos įrenginių pirkimo.
Kinijoje teikiama pirmenybė vietoje gaminamiems procesoriams ir operacinėms sistemoms, o kartu didėja vietinis kompiuterių surinkimas, todėl HDD vėl atgavo pirmaujančią poziciją tam tikrose kompiuterių konfigūracijose po to, kai kelerius metus juos keitė SSD. Be to, susirūpinimas dėl SSD duomenų išsaugojimo paskatino kai kuriuos klientus ir politikos formuotojus teikti pirmenybę HDD tam tikroms darbo apkrovoms. Didieji debesų operatoriai taip pat plečia savo eksabaitų klasės saugyklas dirbtinio intelekto, analizės ir archyvavimo poreikiams. Gamintojai praneša, kad panaudojimo rodikliai yra artimi arba siekia visą pajėgumą, nes paklausa viršija tradicines stebėjimo ir atsarginių kopijų programas. Ypač dirbtinio intelekto infrastruktūros atveju, didelių duomenų saugojimas modelių mokymui paskatino dirbtinio intelekto laboratorijas naudoti kai kurias HDD pagrįstas saugojimo infrastruktūras, kuriose greitis nėra reikalingas.
Kainų atžvilgiu tipiniai mažmeninės prekybos rodikliai patvirtina šią tendenciją. 3,5 colių, 1 TB staliniai ir stebėjimo HDD kainuoja apie 4 % daugiau nei praėjusį ketvirtį ir siekia maždaug 53 JAV dolerius, o 2,5 colių, 1 TB nešiojamųjų kompiuterių diskai pabrango apie 3 % ir kainuoja beveik 50 JAV dolerių už vienetą. Kai kurie analitikai prognozuoja, kad HDD trūkumas taps dar akivaizdesnis iki 2026 m., o tiekėjai gali teikti pirmenybę didesniems, didesnį pelną duodantiems duomenų centrų klientams, o tai gali dar labiau padidinti kainų spaudimą vartotojų segmente.
