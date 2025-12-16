„Samsung“ neigia gandus apie pasitraukimą iš SATA SSD verslo
„Samsung“ teigia, kad neplanuoja nutraukti savo vartotojams skirtų SSD verslo. Kompanijos atstovas paneigė internete pasirodžiusius teiginius, kad „Samsung“ nutrauks SATA SSD gamybą.
Gandai pasklido po to, kai pasirodė informacija, kad NAND ir DRAM pajėgumai bus nukreipti į AI paklausą. Kai kuriuose pranešimuose buvo teigiama, kad „Samsung“ nutraukia SATA SSD gamybą, kad galėtų gaminti produktus duomenų centrų ir AI klientams. „Samsung“ atsakymas buvo konkretus.
Gandai apie „Samsung“ SATA ar kitų SSD gamybos nutraukimą yra neteisingi.
– „Samsung Electronics“ atstovas spaudai „Wccftech“
Nors „Samsung“ atmeta gandus apie pasitraukimą iš rinkos, tiekimo apribojimai lieka atskira tema. Tas pats pranešimas nurodo, kad atminties ir saugojimo išteklių pasiūla yra ribota, nes debesų paslaugų teikėjų ir AI įmonių paklausa nuolat auga. Jame taip pat teigiama, kad kompiuterių gamintojai gali susidurti su didesnėmis komponentų sąnaudomis, kurios gali atsispindėti mažmeninėse kainose.
Kol kas vienintelis patvirtintas faktas yra „Samsung“ paneigimas. Kol „Samsung“ nepaskelbs oficialaus produkto plano pakeitimo, teiginys, kad ji atsisako SATA SSD, neturi jokio viešo pagrindo, išskyrus gandus.
