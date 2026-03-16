Dronų smūgiai sustabdė trečdalį pasaulio helio tiekimo, o tai kelia grėsmę lustų gamybai
Pasaulinė helio rinka tebėra įtampoje, nes didžiulis „QatarEnergy“ gamybos kompleksas Ras Laffane – užtikrinantis beveik trečdalį pasaulinio tiekimo – vis dar neveikia praėjus daugiau nei savaitei po to, kai Irano dronų smūgiai sustabdė jo veiklą. Ilgai trunkantis veiklos sustabdymas išryškino puslaidininkių tiekimo grandinės pažeidžiamumą ir vėl atkreipė dėmesį į helio prekybos svarbą bei trapumą.
Problemos centre yra helis, kuris yra gyvybiškai svarbus lustų gamybai ir kriogenikai. Helis aušina silicio plokšteles gamybos metu, palaikydamas itin žemą temperatūrą, reikalingą gamybai ir litografijai. Skirtingai nuo kitų pramoninių dujų, nėra veiksmingo pakaitalo, o ekspertai įspėja, kad net trumpi sutrikimai gali turėti domino efektą pasaulinei technologijų gamybai.
Ras Laffanas nustojo veikti kovo 2 d. po dronų atakų, susijusių su eskaluojančiu Irano regioniniu konfliktu. Po dviejų dienų „QatarEnergy“ paskelbė force majeure, atleidžiant save nuo tiekimo įsipareigojimų. Poveikis buvo akimirksnis: staigus 30 % pasaulinio helio tiekimo sumažėjimas, smogęs pirkėjams, kurie labai priklauso nuo Kataro eksporto.
Mažai kas yra labiau pažeidžiamas nei Pietų Korėja, kuri, pagal Korėjos tarptautinės prekybos asociacijos duomenis, praėjusiais metais beveik 65 % helio importavo iš Kataro. Šalies puslaidininkių pramonė priklauso nuo pastovaus helio tiekimo, kad išlaikytų gamybos našumą. Neturėdami tinkamo pakaitalo, lustų gamintojai skubiai vertina atsargas ir siekia diversifikuoti tiekimą.
Seulo prekybos, pramonės ir energetikos ministerija pradėjo 14 svarbiausių puslaidininkių medžiagų ir įrangos tipų, susijusių su Artimųjų Rytų šaltiniais, peržiūrą. Analizė apima ne tik helį: pavyzdžiui, bromas yra kita medžiaga, kuri yra atidžiai nagrinėjama. Bromas naudojamas grandinių formavimui, o 90 % Pietų Korėjos bromo importo gaunama iš Izraelio – kitos šalies, įtrauktos į regioninį konfliktą.
Kol kas atrodo, kad didieji lustų gamintojai yra pasirengę nenumatytų atvejų priemonėmis. „SK hynix“ teigė, kad diversifikavo helio pirkimus ir užsitikrino pakankamas atsargas. TSMC pažymėjo, kad atidžiai stebi situaciją, tačiau nesitiki reikšmingo trumpalaikio poveikio. Pagal Puslaidininkių pramonės asociacijos ir „Boston Consulting Group“ duomenis, Pietų Korėja ir Taivanas kartu sudaro maždaug 36 % pasaulinės puslaidininkių produkcijos.
Naujausi komentarai