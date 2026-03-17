NVIDIA atskleidė DLSS 5, išleidimas šį rudenį
NVIDIA konferencijoje „GTC 2026“ pristatė DLSS 5 – tai žymi DLSS perėjimą nuo našumui skirtų funkcijų prie vaizdo generavimo, kurio tikslas – vaizdo tikroviškumas. Kompanija teigia, kad naujoji versija naudoja realaus laiko neuroninį renderinimo modelį, kuris žaidimo kadrams suteikia fotorealistinį apšvietimą ir medžiagų detales; palaikymas planuojamas šį rudenį.
Pasak NVIDIA, DLSS 5 paima spalvų ir judesio vektorių duomenis iš kiekvieno kadro, tada taiko AI modelį, kuris pagerina apšvietimą ir medžiagų reakciją, tuo pačiu išlaikydamas ryšį su pradine 3D scena. NVIDIA teigia, kad sistema veikia realiuoju laiku iki 4K raiškos ir yra sukurta taip, kad išlaikytų deterministinį ir nuoseklų rezultatą nuo kadro iki kadro, o tai yra pagrindinis reikalavimas žaidimams.
Bendrovė pozicionuoja DLSS 5 kaip vizualinio proceso atnaujinimą, o ne kaip dar vieną kadrų generavimo etapą. NVIDIA teigia, kad modelis yra mokomas suprasti scenos elementus, tokius kaip oda, plaukai, audiniai ir apšvietimo sąlygos, o tada naudoti tą informaciją, kad pagerintų efektus, pavyzdžiui, paviršiaus po paviršiumi sklaidą, audinių blizgesį ir šviesos sąveiką su plaukais. Kūrėjai taip pat gaus intensyvumo, spalvų koregavimo ir maskavimo valdymo priemones, o integracija bus tęsiama per esamą „NVIDIA Streamline“ sistemą, naudojamą DLSS ir „Reflex“.
DLSS 5 palaikymą jau užsitikrino keli didieji leidėjai ir studijos, įskaitant „Bethesda“, „CAPCOM“, „Ubisoft“, „NetEase“, „Tencent“ ir „Warner Bros. Games“.
Pasak NVIDIA, DLSS 5 veikia įvedant kiekvieno kadro spalvų duomenis ir judesio vektorius į NVIDIA modelį, kuris išlaiko generuojamą rezultatą susietą su originaliu 3D vaizdu, o ne sukuria atskirtus vaizdo efektus.
NVIDIA teigia, kad kūrėjai gali tiksliai sureguliuoti rezultatą naudodami intensyvumo ir spalvų gradavimo valdiklius, leidžiančius menininkams pritaikyti suliejimą, kontrastą, sodrumą ir gama, kad atitiktų žaidimo vaizdinį stilių. Sistema taip pat palaiko maskavimą, todėl tam tikri objektai ar vaizdo sritys gali būti išskirti iš patobulinimo, kai kūrėjai nori išsaugoti originalų išvaizdą arba išvengti pokyčių pasirinktose srityse.
Man asmeniškai čia jau yra visiškas dugnas…
Jensen galvojo, kad siūlo auksą, dauguma žaidėjų sako, koks čia šūdas.
Instagram pupytėmis viską nori paversti ir gražuoliukais.
Akys net vemia… Na bent memai geri 🙂
Įdomu kiek dar ilgai žmogus kurs žaidimus ir kada visa tai padarys AI pagal duota komanda. Nes dabar panašu kad viskas 50/50.
LLM nieko nekuria.
Man primena kaip jutubei visur kitur, ten pradejo ait su visokiais bigfutais ten kur laksto, apsinarkasine, ten ateiviai puola…. Buvo cia toks kontento sprogimas, dabar visi tie kanalai mire, niekam neidomus ai slopas. Lygiai taspac bus su situ. Kaskaip man ta nvidia kuo toliau, tuo didesnis ai slopas.