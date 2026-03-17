MSI sako, kad NVIDIA tiekia 20 % mažiau GPU nei reikia rinkai
Kaip praneša „Money UDN“, remdamasis bendrovės vadovybės komentarais iš paskutinio investuotojų susitikimo, MSI ruošiasi padidinti visos savo žaidimų produktų serijos kainas nuo 15 % iki 30 %. Straipsnyje teigiama, kad bendrovė tikisi, jog didesnės vidutinės pardavimo kainos kompensuos mažesnius šių metų pardavimo kiekius.
MSI vadovai 2026 m. apibūdino kaip sunkiausius metus, su kuriais bendrovė iki šiol susidūrė, nurodydami didelį atminties trūkumą, didėjančias SSD kainas ir NVIDIA žaidimų GPU tiekimo trūkumą, kurį bendrovė vertina maždaug 20 %. Bendrovė tikisi, kad kompiuterių rinka susitrauks 10–20 %, o tai yra blogiau nei maždaug 10 % susitraukimas, kurį nurodo kai kurie rinkos tyrėjai.
Siekdama apsaugoti maržas, MSI planuoja sumažinti žemesnės klasės modelių gamybą ir skirti daugiau išteklių aukštesnės klasės produktams. „Money UDN“ teigia, kad žemesnės klasės modeliai anksčiau sudarė apie 30 % asortimento, o dabar MSI nori daugiau dėmesio skirti vidutinės ir aukštesnės klasės produktams, paminėdama RTX 5060 ir RTX 5070 klasės sistemas.
MSI taip pat teigia, kad koreguoja kai kuriuos pagrindinių plokščių planus, susijusius su DDR4, nes atminties kainos pasikeitė labai staigiai. Remiantis ataskaita, 16 GB atminties kaina praėjusių metų antrajame ketvirtyje buvo apie 40 JAV dolerių, tačiau dabar pakilo iki maždaug 170–180 JAV dolerių, o kai kuriais atvejais siekia net 200 JAV dolerių. Bendrovė taip pat teigė, kad 16 GB DDR4 kaina yra apie 110–120 JAV dolerių, o DDR5 – 170–180 JAV dolerių, todėl MSI yra priversta pereiti nuo anksčiau vyravusio DDR5 dominavimo prie didesnio DDR4 palaikymo.
Bendrovė pridūrė, kad turi maždaug vieno ar dviejų mėnesių atminties atsargų ir neplanuoja siekti didelio pardavimo apimties žemiausioje kainų kategorijoje. Tuo pačiu metu, ir tai akivaizdu, MSI skiria daugiau dėmesio savo serverių verslui, kur per ateinančius trejus–penkerius metus siekia 50–100 % metinio pajamų augimo.
