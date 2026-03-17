DDR5 atminties kainos Vokietijoje jau kiek sumažėjo
Remiantis naujausiais „3DCenter“ duomenimis, kovo mėnesį Vokietijoje pagaliau sumažėjo DDR5 atminties mažmeninės kainos. Šis kruopščia duomenų analize garsėjantis portalas teigia, kad vidutinė DDR5 kaina buvo 7,2 % mažesnė nei vasario mėnesį – tai pirmasis akivaizdus kainų kritimas per mėnesį po to, kai vasario mėnesį sustojo ankstesnis kainų šuolis.
Duomenys pagrįsti 20 DDR5 produktų kategorijų, stebimų per „Geizhals“, naudojant pigiausius kovo viduryje buvusius mažmeninius pasiūlymus. Daugumos šių produktų kainos, palyginti su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo, o keleto – beveik 10 %. Keletas modelių vis dar šiek tiek pabrango, tačiau jie sudarė mažumą.
Tai nereiškia, kad DDR5 kainos grįžo į normalią padėtį. „3DCenter“ indeksas vis dar rodo, kad Vokietijos DDR5 kainos yra 308 % didesnės nei 2025 m. liepos mėnesio bazinis lygis. Bendras vaizdas taip pat išlieka nevienareikšmis. „3DCenter“ nustatė, kad tuo pačiu laikotarpiu Vokietijos vaizdo plokščių kainos vidutiniškai sumažėjo 3,4 %, o vidinių SSD kainos vis dar išaugo 3,4 %. Kol kas kovo mėnesio DDR5 kainų kritimas atrodo kaip pirmasis realus mažmeninės prekybos atsigavimo ženklas Vokietijoje, tačiau dar per anksti tai vadinti ilgalaike tendencija.
