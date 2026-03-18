Jensen Huang sako, kad žaidėjai yra „visiškai neteisūs“ dėl DLSS 5
NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang sureagavo į pirmuosius neigiamus atsiliepimus apie DLSS 5 ir atmetė žaidėjų kritiką, kad ši technologija keičia žaidimų ir veikėjų išvaizdą. Kalbėdamas per spaudos konferenciją su „Tom’s Hardware“ renginyje „GTC 2026“, J. Huang teigė, kad nuogąstavimai, jog DLSS 5 sunaikina meninį sumanymą, yra nepagrįsti.
Kritika ir naujų DLSS memų antplūdis pasirodė netrukus po to, kai NVIDIA pristatė DLSS 5 ir parodė, kaip jos neuroninė renderinimo sistema gali atkurti fotorealistiškesnes detales žaidimuose. Dauguma reakcijų internete buvo susijusios su veikėjų išvaizdos pokyčiais naujausiuose demo, įskaitant „Resident Evil Requiem“. Kai kurie, jei ne dauguma žaidėjų, teigė, kad ši technologija daro žaidimus mažiau patrauklius arba verčia juos atrodyti vienodai.
„Na, pirmiausia, jie visiškai klysta. Priežastis ta, kad, kaip aš labai atidžiai paaiškinau, DLSS 5 sujungia geometrijos, tekstūrų ir visko, kas susiję su žaidimu, valdymą su generatyviniu AI,“
— Jensen Huang (NVIDIA), per „GTC 2026“ klausimų ir atsakymų sesiją
Huang teigė, kad toks aiškinimas yra neteisingas. Pasak jo, DLSS 5 derina kūrėjų sukurtą geometriją ir tekstūras su generatyviniu AI, tačiau vis tiek palieka kontrolę žaidimų kūrėjų rankose. Jis sakė, kad kūrėjai gali tiksliai suderinti modelį, kad jis atitiktų numatytą meninį sprendimą, o ne visiškai perduoti tą procesą AI.
Jis taip pat pabrėžė, kad DLSS 5 nėra tradicinis po apdorojimo efektas, taikomas po kadro renderinimo. Vietoj to, jis apibūdino jį kaip geometrijos lygio sistemą su tuo, ką NVIDIA vadina turinį valdomą generatyviniu AI. Huang pridūrė, kad studijos gali eksperimentuoti su skirtingais vaizdais, įskaitant stilizuotus ar nefotorealistinius rezultatus, priklausomai nuo žaidimo tipo, kurį nori sukurti.
Cia netik sugadina veidus, o ir visa apsvietima, visus PT panaikina, kaskoki studios apsvietima is siknos padaro. Atmosfera visa sugadina. Padaro kaip kokia AI slopo reklama, skemui reklamuot.