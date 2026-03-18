Perkantys „Gigabyte“ produktus gali atgauti iki 180 €
„GIGABYTE“ Europoje pradėjo naują pinigų grąžinimo akciją, kuri apima pasirinktus vaizdo plokštes, pagrindines plokštes ir monitorius. Vaizdo plokščių pirkėjams pasiūlymas skirtas „Radeon RX 9070 XT“, „Radeon RX 9070“ ir „Radeon RX 9060 XT“ serijoms. Akcija vyks nuo 2026 m. kovo 16 d. iki kovo 28 d.
Didžiausias kampanijos pinigų grąžinimas už GPU yra 30 eurų, siūlomas už „AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G“. Keletas „Radeon RX 9070 XT Gaming“ modelių atitinka 25 eurų grąžinimo reikalavimus, įskaitant „GAMING OC ICE 16G“, „GAMING OC 16G“ ir „GAMING 16G“. Standartinėms „Radeon RX 9070 Gaming“ plokštėms, tiek „GAMING OC 16G“, tiek „GAMING 16G“ variantams, numatyta 20 eurų grąžinamoji išmoka.
„GIGABYTE“ į tą pačią kampaniją įtraukia ir kelis „Radeon RX 9060 XT“ modelius. „Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G“, „GAMING OC 16G“, „GAMING 16G“, „GAMING OC 8G“ ir „GAMING 8G“ modeliams taikoma 15 eurų grąžinamoji išmoka. Tai reiškia, kad kompanija apima tiek 16 GB, tiek 8 GB versijas savo RX 9060 XT serijos.
Akcija skirta tik „AORUS“ nariams. Pirkėjai turi palaukti 14 dienų po pirkimo, prieš pateikdami prašymą, o prašymai dėl pinigų grąžinimo bus priimami nuo 2026 m. kovo 30 d. iki balandžio 26 d.
„GIGABYTE“ teigia, kad pinigų grąžinimas bus tvarkomas pagal paraiškų gavimo eiliškumą, kol bus išnaudotos atsargos. Bendrovė taip pat pažymi, kad kiekvienas dalyvis gali pateikti tik vieną reikalavimus atitinkantį produktą kiekvienoje kategorijoje.
