„Microsoft“ atsitraukia nuo planų į „Windows 11“ visur be saiko prikišti AI
Susidūrusi su dideliu naudotojų pasipriešinimu, „Microsoft“, kaip pranešama, atšaukė planus į „Windows 11“ įdiegti daugiau AI funkcijų. Remiantis nauju pranešimu, bendrovė sustabdė „Copilot“ integravimo į „Windows“ pranešimus ir programėlę „Nustatymai“ darbus, nors didžiąją dalį pastarųjų dvejų metų skyrė šių funkcijų kūrimui.
„Microsoft“ dar 2024 m. pristatė „Copilot Suggestions“ pranešimuose, tačiau ši funkcija niekada nebuvo įdiegta, net ir „Windows Insiders“ peržiūros versijose. Remiantis „Windows Central“, bendrovė nusprendė atsisakyti dirbtinio intelekto funkcijos po didelio nepasitenkinimo dėl „Windows Recall“ įrankio, kurį daugelis kibernetinio saugumo ekspertų laikė didele grėsme naudotojų privatumui.
Be „Copilot Suggestions“, „Microsoft“ taip pat pristatė „Copilot“ prekės ženklu pažymėtas AI funkcijas „Windows 11“ nustatymuose ir failų naršyklėje. Šios funkcijos vėliau buvo išleistos per „Windows“ atnaujinimus, tačiau tik kaip nepriklausomi įrankiai be „Copilot“ prekės ženklo – tokia strategija padėjo išvengti tolesnių bendruomenės protestų. Galutinėse versijose taip pat buvo pašalintos agentinės galimybės, kurios buvo demonstruojamos 2024 m. peržiūrose.
Verta paminėti, kad nepaisant triukšmo, „Microsoft“ praėjusį balandį suderinamuose kompiuteriuose išleido „Windows Recall“, teigdama, kad išsprendė naudotojų ir kibernetinio saugumo ekspertų iškeltas privatumo problemas. Nors, kaip pranešama, „Copilot Suggestions“ buvo visiškai atsisakyta, dar neaišku, ar įmonė ateityje ją atgaivins kokia nors forma.
Nepaisant stiprių anti-AI nuotaikų tarp daugelio „Windows“ naudotojų, „Windows 11“ nustatymų programa buvo atnaujinta įtraukiant AI agentą, gebantį suprasti natūralios kalbos užklausas ir siūlyti konfigūracijos pakeitimus. „File Explorer“ taip pat neseniai gavo AI patobulinimus, leidžiančius jam prisijungti prie trečiųjų šalių programų, kad būtų galima redaguoti ar apibendrinti turinį naudojant dirbtinį intelektą.
„Microsoft“ daug investavo į AI ir vargu ar visiškai jo atsisakys. „Windows“ greičiausiai ir toliau gaus daugiau AI integracijų, nepriklausomai nuo to, ar pažengę naudotojai jas priims, ar ne. Tačiau atrodo, kad klientų atsiliepimai paveikė bendrovės sprendimą sumažinti AI gausą visoje operacinėje sistemoje.
Bendrovė taip pat keičia savo „Windows 11“ strategiją, kad sutelktų dėmesį į sistemos stabilumo gerinimą ir ilgalaikių klaidų šalinimą, o ne į ne iki galo išbaigtų funkcijų diegimą. AI išlieka neatskiriama „Windows“ plėtros plano dalis, todėl naudotojai gali tik tikėtis, kad naujos AI funkcijos bus tikrai naudingos, o ne prisidės prie sąsajos perkrovimo ar trukdys produktyvumui.
