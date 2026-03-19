AMD ruošia „Ryzen 7 9750X“ ir „Ryzen 5 9650X“ procesorius
Nauja nutekėjusi informacija rodo, kad pasirodys dar du „Zen 5“ procesoriai staliniams kompiuteriams: „Ryzen 7 9750X“ ir „Ryzen 5 9650X“. Pagal pateiktas specifikacijas „Ryzen 7 9750X“ turi 8 branduolius ir 16 gijų, 32 MB L3 atminties, 4,2 GHz bazinį dažnį, iki 5,6 GHz boost dažnį ir 120 W TDP. „Ryzen 5 9650X“ nurodytas su 6 branduoliais ir 12 gijų, 32 MB L3 atminties, 4,3 GHz baziniu dažniu, iki 5,5 GHz boost ir tuo pačiu 120 W TDP. Šie skaičiai abu procesorius iškelia virš dabartinių AMD 65 W „Ryzen 7 9700X“ ir „Ryzen 5 9600X“, kurių oficialūs maksimalūs dažniai atitinkamai yra 5,5 GHz ir 5,4 GHz.
Tai atrodo labiau kaip paprastas atnaujinimas, o ne nauja serija. Palyginti su „Ryzen 7 9700X“, „Ryzen 7 9750X“ maksimalus dažnis padidėja 100 MHz, o TDP pakyla nuo 65 W iki 120 W. „Ryzen 5 9650X“ atitiktų tą patį, palyginti su „Ryzen 5 9600X“, taip pat pridėdamas 100 MHz, o TDP beveik padvigubindamas. Tai turėtų reikšti didesnį nuolatinį dažnį esant apkrovai ir, tikėtina, geresnį našumą, darant prielaidą, kad AMD tiesiog leidžia šiems lustams dirbti intensyviau nei originaliems 6 ir 8 branduolių „Ryzen 9000“ modeliams.
