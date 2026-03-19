„SK Group“ įspėja, kad atminties trūkumas gali tęstis iki 2030 m.
Naujausios žinios iš Korėjos rodo, kad atminties trūkumas gali išsilaikyti iki pat 2030 m. „The Korea Times“ cituoja „SK Group“ pirmininką Chey Tae-woną, kuris teigia: „Trūkumas kyla dėl nepakankamų silicio plokštelių gamybos pajėgumų, o papildomų silicio plokštelių užtikrinimas užtruktų mažiausiai ketverius–penkerius metus“, ir priduria: „Tikimės, kad visos pramonės masto tiekimo trūkumas išliks didesnis nei 20 procentų iki pat 2030 m.“
Bendrovė, matyt, ieško būdų, kaip stabilizuoti kainas, tačiau kada tai įvyks, šiuo metu niekas negali pasakyti. Šiuo konkrečiu atveju spręsti šią neatidėliotiną situaciją tenka „SK hynix“ generaliniam direktoriui Kwak Noh-jung. „SK Group“ taip pat neatrodo suinteresuota statyti gamyklas už Pietų Korėjos ribų, nes Chey taip pat sakė „The Korea Times“, kad „Korėja jau turi sukurtą infrastruktūrą, leidžiančią reaguoti daug greičiau. Štai kodėl sutelkiame savo pastangas čia“. Yra bent keletas gerų naujienų, nes neatrodo, kad „SK hynix“ visą dėmesį skirs HBM atmintims, nes įmonė supranta, kad tai gali sukelti dar didesnį DRAM trūkumą, kuris turės įtakos visai technologijų pramonei.
Naujausi komentarai