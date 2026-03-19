„Microsoft“ grasina, kad kreipsis į teismą dėl „Amazon“ ir „OpenAI“ 50 mlrd. debesijos sandorio
Pranešama, kad „Microsoft“ svarsto galimybę imtis teisinių veiksmų prieš „Amazon“ ir „OpenAI“ dėl neseniai sudaryto 50 mlrd. JAV dolerių vertės sandorio, kuris, jos nuomone, pažeidžia išskirtinę debesų kompiuterijos sutartį su „ChatGPT“ kūrėju. Praėjusį mėnesį pasirašytoje sutartyje „Amazon Web Services“ paskirta išskirtiniu trečiosios šalies debesų kompiuterijos paslaugų teikėju naujajai „OpenAI“ verslo platformai „Frontier“.
Pasak „Financial Times“ cituojamo nenurodyto „Microsoft“ šaltinio, bendrovė yra pasirengusi paduoti „OpenAI“ ir „Amazon“ į teismą, jei jos tęs sandorį. „Mes žinome savo sutartį ir paduosime juos į teismą, jei jie ją pažeis“, – šaltinis esą sakė leidiniui, teigdamas, kad „OpenAI“ negali siūlyti „Frontier“ per AWS nepažeisdama esamos sutarties sąlygų.
Ginčo centre yra nauja sistema, vadinama „Stateful Runtime Environment“ (SRE), kurią „OpenAI“ kuria „Frontier“ AWS „Bedrock“ platformoje. Programinės įrangos terminais, „stateful“ aplinka yra vykdymo aplinka, sukurta išlaikyti kontekstą, istoriją ir operacinius duomenis per kelis sesijos, leidžianti AI agentams prisiminti praeities sąveikas ir atitinkamai pritaikyti savo atsakymus.
„OpenAI“ teigia, kad jos sutartis su „Microsoft“ taikoma tik „bebūklės“ (stateless) modeliams, kurie kiekvieną užklausą traktuoja atskirai ir neišsaugo atminties tarp naudotojo sąveikų. Bendrovė taip pat tvirtina, kad turi teisę kurti naujus produktus su trečiosiomis šalimis, jei jie nėra siūlomi pirmiausia kaip API.
„Microsoft“ nesutinka su šia pozicija, tvirtindama, kad siūlomas sprendimas nėra techniškai įgyvendinamas ir pažeidžia jų pirminio susitarimo dvasią. Bendrovės teigimu, „Amazon“ ir „OpenAI“ nesąžiningai vertina sandorį, teigdamos, kad praktiškai neįmanoma sukurti funkcionalios tokio masto įmonės sistemos nesiremiant pagrindiniais „bebūkliais“ API iškvietimais.
„Microsoft“ ir „OpenAI“ santykiai pastaraisiais metais sparčiai pablogėjo, nes jų strateginiai prioritetai išsiskyrė. „OpenAI“ siekė diversifikuoti savo infrastruktūrą už „Azure“ ribų, sudarydama sandorius su „Oracle“, „SoftBank“ ir „Google“, o partnerystė su „Amazon“ tapo naujausiu įtampos tašku jau ir taip įtemptuose santykiuose su „Microsoft“.
