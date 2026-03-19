JAV miestai atsisako dirbtinio intelekto valdomų kamerų stebėjimų sistemų
Vis daugiau JAV miestų nutraukia sutartis su „Flock Safety“ – Atlantoje įsikūrusia įmone, kurios dirbtinio intelekto valdomos kamerų sistemos sparčiai paplito visoje šalyje. Iš pradžių reklamuota kaip visuomenės saugumo priemonė, šios įmonės technologija dabar atsidūrė plačios nacionalinės diskusijos dėl dirbtinio intelekto naudojimo teisėsaugoje ir imigracijos kontrolėje centre.
„Flock“, kurios vertė siekia maždaug 7,5 mlrd. JAV dolerių ir kurią remia rizikos kapitalo milžinas „Andreessen Horowitz“, teigia, kad jos sistemos padeda policijai identifikuoti su nusikalstama veikla susijusius automobilius, analizuojant numerius ir kitus požymius, pavyzdžiui, lipdukus ant buferio. Tačiau šios galimybės sukėlė nerimą privatumo gynėjams ir vietos valdžios institucijoms, ypač po pranešimų, kad federalinės imigracijos institucijos pasinaudojo jos tinklo sukauptais duomenimis.
Vien per pastaruosius šešis mėnesius 38 miestai atmetė arba išjungė „Flock“ kameras – tai dalis didesnės bangos, dabar apimančios 53 savivaldybes 20 valstijų. Šis pasipriešinimas pavertė išskirtinius juodus „Flock“ kamerų stiebus – dažnai pastebimus kelkraščiuose su viršuje pritvirtintais saulės baterijų paneliais – matomais simboliais platesnės viešos diskusijos dėl vidaus stebėjimo ribų.
„Flock“ tvirtina, kad ji tiesiogiai nebendradarbiauja su Imigracijos ir muitinės tarnyba ir kad jos klientai nusprendžia, kas gali naudotis kamerų duomenimis. „Labai apmaudu, kad mums skiriama tiek daug dėmesio, ypač kai pagrindinės problemos neturi nieko bendro su mūsų technologija ar įmone“, – sakė „Flock“ vyriausiasis teisininkas Danas Haley laikraščiui „The Financial Times“. Įmonė teigia, kad praėjusį rugpjūtį uždraudė federalinėms agentūroms naudotis savo nacionalinėmis ir valstijų paieškos priemonėmis, po to, kai buvo kritikuojama, kad nacionalinės teisėsaugos institucijos prieina prie duomenų be vietos policijos žinios.
Nepaisant to, vietos pareigūnai ir privatumo organizacijos lieka skeptiški. „Electronic Frontier Foundation“ atstovas Dave Maass teigė, kad lobizmas vietos valdžios institucijose, siekiant užkirsti kelią „Flock“ plėtrai jų miestuose, yra „galimybė daryti įtaką pokyčiams vietos lygmeniu kaip pasipriešinimo pasienio patruliui, ICE ir Vidaus saugumo departamentui forma“.
Jay Stanley iš Amerikos piliečių laisvių sąjungos teigė, kad „Flock“ centralizuota sistema suteikia jai kur kas didesnę galią nei tradiciniai numerių skaitytuvai, nes duomenys iš milijonų nuskaitymų perduodami į bendrovės valdomus serverius, sukuriant, kaip jis pavadino, „kur kas galingesnę technologiją nei anksčiau“.
Teisėsaugos institucijos atsako, kad „Flock“ kameros pakeitė tyrimus. Dešimtys valstijų departamentų naudoja šią sistemą, kad realiuoju laiku palygintų transporto priemonių duomenis su policijos „ieškomųjų sąrašais“. Vienas Teksaso departamentas pernai per vieną žmogžudystės tyrimą patikrino daugiau nei 103 000 įrenginių „Flock“ tinkle, rodo viešųjų įrašų užklausos duomenys. Billy Grogan, buvęs policijos viršininkas Dunwoody, Džordžijoje, teigė, kad sistema padėjo išspręsti šimtus bylų, kurios kitu atveju galėjo likti neišspręstos.
Kontroversijos kyla tuo metu, kai investuotojai rodo didelį susidomėjimą visuomenės saugumo technologijomis. Remiantis „Crunchbase“ duomenimis, rizikos kapitalo finansavimas JAV teisėsaugos ir visuomenės saugumo startuoliams praėjusiais metais siekė 1,79 mlrd. JAV dolerių, o tai yra žymus padidėjimas, palyginti su 552 mln. JAV dolerių 2024 m. „Flock“ pranešė apie daugiau nei 300 mln. JAV dolerių metinių pajamų, o tai leidžia jai lygiuotis su tokiais didžiaisiais rinkos dalyviais kaip „Motorola Solutions“ ir „Axon Enterprise“.
„Flock“ taip pat plečiasi į šūvių aptikimo ir dronų stebėjimo įrankių sritį, kuriuos galima integruoti į tai, ką ji vadina „realaus laiko nusikaltimų centru“ – platformą, skirtą iš karto sujungti jutiklių duomenis policijos naudojimui. Bendrovės modelis – maždaug 2 500 JAV dolerių už kamerą per metus, plius montavimas – padėjo paskatinti jos spartų augimą ir įdiegimą tiek policijos departamentuose, tiek privačiose bendruomenėse.
